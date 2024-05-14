餘貨促銷｜長實：或向撻訂買家追差價 #LYOS劈價32% 周日賣28伙

早前單日爆出15宗撻訂的長江實業集團(1113)洪水橋新盤「#LYOS」，將於周日推售28伙分層戶及花園複式戶。長實營業部首席經理郭子威稱，該批單位與2021年項目首輪開售時相比，折讓最多約32%；另強調買家未有完成買賣合約，若單位重售後以較低價錢賣出，集團或向買家追討差價。
「#LYOS」周日發售單位包括14伙分層戶，折實價約299.9萬至645.2萬元，折實呎價12,417元起；另有14間「層層叠趣」花園複式戶，折實價1,131萬至1,283.6萬元，折實呎價14,353元起。入場單位為1B座3樓C室，實用面積202方呎，折實價299.9萬元，呎價14,847元。郭子威指，是次按照市況減價，期望以吸引價錢「益買家」，料之後推售單位價格具有上調空間；又預計本港樓價今年全年升約5%至10%。
周三起開放現樓示範單位
長實高級營業經理梁焯鏗表示，該批單位對比3年前項目開售時折讓約25%至32%，是次發售14伙分層戶均為早前取消交易單位。項目提供341伙，迄今售出298伙，包括276伙分層戶及22伙花園複式戶，套現約18億元；現樓示範單位將於明日開放予公眾參觀。
曾向半山壹號及嘉湖業主追討差價
該盤上周一單日錄15宗撻大訂個案，買家均於2021年11月入市，總成交金額涉9,146萬元，買家各自遭沒收樓價10%或15%訂金，涉及金額36.35萬至234.75萬元，發展商合共殺訂近993萬元。
翻查資料，長實於2013年曾入稟高等法院向何文田半山壹號撻訂買家信仁集團有限公司追討近6,000萬元的物業差價；而2005年開售的大坑名門、1997年樓市高峰期開售的天水圍嘉湖山莊亦有入禀法院向相關撻訂買家追討差價。