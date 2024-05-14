餘貨促銷｜長實：或向撻訂買家追差價 #LYOS劈價32% 周日賣28伙

早前單日爆出15宗撻訂的長江實業集團(1113)洪水橋新盤「#LYOS」，將於周日推售28伙分層戶及花園複式戶。長實營業部首席經理郭子威稱，該批單位與2021年項目首輪開售時相比，折讓最多約32%；另強調買家未有完成買賣合約，若單位重售後以較低價錢賣出，集團或向買家追討差價。

「#LYOS」周日發售單位包括14伙分層戶，折實價約299.9萬至645.2萬元，折實呎價12,417元起；另有14間「層層叠趣」花園複式戶，折實價1,131萬至1,283.6萬元，折實呎價14,353元起。入場單位為1B座3樓C室，實用面積202方呎，折實價299.9萬元，呎價14,847元。郭子威指，是次按照市況減價，期望以吸引價錢「益買家」，料之後推售單位價格具有上調空間；又預計本港樓價今年全年升約5%至10%。