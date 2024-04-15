首都廣場劏舖蒸發近98%轉手 歷來最傷 新買家即叫高3倍拍賣博賺

新買家叫高近 3 倍下周二拍賣放售 據業界人士估計，該舖月租可達3,000元或以上，按此計算，新買家可享達36厘租金回報。不過，新買家完成交易後，隨即透過拍賣形式推出市場放售，並將於下周二(23日)進行拍賣，叫價38萬元，較買入價高28萬元或2.8倍，呎價約5,135元，博取短炒獲利。 首都廣場位處漆咸道南61至65號1至3樓，由有「劏場大王」之稱的尹柏權，於2013年拆售。據商場網頁顯示，三層面積共6.2萬方呎，現時共有705間舖位，商舖面積介乎約56至268方呎，並可因應需要靈活組合，每月租金由約3,500元起。該商場近年錄得不少損手個案，對上一宗大額蝕讓為2樓雙號舖，於2013年以378.3萬元買入，其後於2020年10月僅以24.5萬元沽出，7年間帳面勁蝕353.8萬元或約93.5%。該舖位建築面積約120方呎，惟實用面積僅約50方呎，可以企人的面積料只有16方呎。

商舖租售表現受壓 近年劏舖蝕幅驚人 本港零售氣氛未見復甦，加上港人北上消費成風等因素，拖累近年商舖租金及售價向下，其他地區劏舖的蝕幅十分驚人。上月底較矚目的劏舖商場成交，為銅鑼灣糖街1號的銅鑼廣場1樓一個單號舖，建築面積約70方呎，實用面積約30方呎，以8萬元成交，呎價約2,667元。原業主於2005年買入價186.2萬元，持貨約19年，帳面損失178.2萬元，舖位期內貶值幅度約95.7%。 另荃灣地皇廣場2樓雙號舖於2017年7月以30萬元成交，按原業主於2012年買入價400.4萬元計算，持貨約5年帳面慘輸370.4萬元或約92.5%。該舖位建築面積約82方呎，實用面積約40方呎。