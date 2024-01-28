香港仔澄天兩日沽2伙 吸金近1140萬｜新盤成交

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」自推出兩項全新付款方法及四項回贈優惠後，市場反應熾熱，周末兩日連沽2伙，合共套現近1,140萬元。

成交單位包括7樓E室，實用面積286方呎，一房間隔，成交價448.7萬元，呎價15,688元。據悉，買家選用「180天星級專才即供付款計劃」(照售價減5%)，成功享用「美不勝South」、「美夢成真」及「早鳥」三重回贈優惠，最高折扣率連回贈達價單售價近12%。

另一成交單位為10樓C室，實用面積400方呎，兩房間隔，成交價691.13萬元，呎價17,278元。據悉，買家選用「專才港島南置業付款計劃」，可按售價享有5%折扣。