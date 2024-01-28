熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 保暖方法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-28 17:32:49

香港仔澄天兩日沽2伙 吸金近1140萬｜新盤成交

分享：
香港仔澄天兩日沽2伙 吸金近1140萬｜新盤成交

「澄天」開售迄今共沽出46個單位。

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」自推出兩項全新付款方法及四項回贈優惠後，市場反應熾熱，周末兩日連沽2伙，合共套現近1,140萬元。

成交單位包括7E室，實用面積286方呎，一房間隔，成交價448.7萬元，呎價15,688元。據悉，買家選用「180天星級專才即供付款計劃」(照售價減5%)，成功享用「美不勝South」、「美夢成真」及「早鳥」三重回贈優惠，最高折扣率連回贈達價單售價近12%

另一成交單位為10C室，實用面積400方呎，兩房間隔，成交價691.13萬元，呎價17,278元。據悉，買家選用「專才港島南置業付款計劃」，可按售價享有5%折扣。

兩項全新付款方法予指定單位買家選用

發展商指，為回應市場對單位的需求，項目更新價單，特意提供兩項全新付款方法予指定DE室單位買家選用，包括180天「天天向上」即供付款計劃(照售價減5%)，以及「天天向上」建築期付款計劃(照售價減3%)方法，相信可進一步吸引買家。

「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目開售迄今共沽出46個單位；示範單位設於灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓，周一至周日上午11時至晚上8時開放，設兩個無改動示範單位供準買家參觀查詢。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受