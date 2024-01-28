香港仔澄天兩日沽2伙 吸金近1140萬｜新盤成交

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」自推出兩項全新付款方法及四項回贈優惠後，市場反應熾熱，周末兩日連沽2伙，合共套現近1,140萬元。
成交單位包括7樓E室，實用面積286方呎，一房間隔，成交價448.7萬元，呎價15,688元。據悉，買家選用「180天星級專才即供付款計劃」(照售價減5%)，成功享用「美不勝South」、「美夢成真」及「早鳥」三重回贈優惠，最高折扣率連回贈達價單售價近12%。
另一成交單位為10樓C室，實用面積400方呎，兩房間隔，成交價691.13萬元，呎價17,278元。據悉，買家選用「專才港島南置業付款計劃」，可按售價享有5%折扣。
兩項全新付款方法予指定單位買家選用
發展商指，為回應市場對單位的需求，項目更新價單，特意提供兩項全新付款方法予指定D或E室單位買家選用，包括180天「天天向上」即供付款計劃(照售價減5%)，以及「天天向上」建築期付款計劃(照售價減3%)方法，相信可進一步吸引買家。
「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目開售迄今共沽出46個單位；示範單位設於灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓，周一至周日上午11時至晚上8時開放，設兩個無改動示範單位供準買家參觀查詢。