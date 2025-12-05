馬來西亞馬六甲Asteria Melaka來港推售 入場價馬幣50萬 (多圖)｜海外樓市

全球目光聚焦亞洲房地產市場，馬來西亞馬六甲地標綜合發展項目Asteria Melaka新近來港推售。住宅單位涵蓋開放式、一房至三房及兩房雙鎖匙戶型，面積592至1,152方呎，售價僅由馬幣50.1萬起。 Asteria Melaka綜合發展項目坐落於馬六甲核心地段 Kota Laksamana區，包含一座16層高酒店、兩座分別39及44層高的住宅大樓、四層商業樓面和兩層零售空間，完美詮釋了「生活即度假」的現代生活理念。項目以靈活多樣的單位設計，以及毗鄰聯合國教科文組織世界遺產地馬六甲雞場街文化坊的黃金地理位置，成為馬六甲房產市場中最受矚目的資產之一。

綜合業態 轉化旅遊紅利為租金收入 Asteria Melaka綜合體設計的價值在於其共生效應。業主可以直接從底層的零售空間和相連的酒店業務中受益。目前在售的一座住宅大樓高44層，共有 306伙單位，從開放式到雙鑰匙等多種靈活戶型，尤其適合尋求穩定租賃收入的投資者。值得注意的是，項目內另一座39層高的住宅大樓，所有單位已悉數售罄，強烈印證了市場對該項目地段、設計和未來潛力的極度認可。面對當前全球經濟形勢，香港投資者對資產多元化配置的需求日益增長，而 Asteria Melaka正好滿足了這些核心需求，特別是在「宜居」與「投資」兩個層面。 項目引入專業的物業管理公司進行高效運營，確保將強勁的旅遊需求轉化為可觀的租金收入。此外，項目已正式委任知名的 Knight Frank Property Management進行物業管理，提供國際級水準的物業服務和維護。

全套傢俱實現「拎包入住 / 放租」 為減輕業主的裝修和打理負擔，Asteria Melaka提供全套傢俱配套的服務。這對於海外投資者而言尤其重要，可以省卻長途奔波的裝修監管，實現「即買即放租」或「拎包入住」的便利性。 馬六甲作為馬來西亞最具吸引力的旅遊目的地之一，每年吸引數百萬國內外遊客。在「2024馬六甲旅遊年」的推動下，該市的旅遊人次預計將突破約1,500萬，並創造龐大的住宿需求。

核心區位 交通網絡優勢 Asteria Melaka坐擁Kota Laksamana區的戰略高地，享交通優勢，距離馬六甲市中心僅約3分鐘車程。項目距離聯合國教科文組織世界遺產區和著名的雞場街（Jonker Walk）等歷史地標僅約 4.5至 4.6公里，步行可達主要的商業和娛樂中心。項目毗鄰 Mahkota醫療中心及 Oriental醫療中心，馬六甲完善且性價比高的醫療服務，使其成為亞洲著名的醫療旅遊熱點。對於尋求退休安居或長期醫療保障的國際人士而言，這是一項重要的優勢。隨著高速鐵路和完善的公路網絡，馬六甲與吉隆坡、新加坡等區域經濟中心之間的交通連接日益緊密，進一步鞏固了其作為商業和旅遊樞紐的地位。

MM2H 政策降低定期存款門檻和放寬海外收入要求 馬來西亞近期調整的「第二家園」（MM2H）計劃，降低定期存款門檻和放寬海外收入要求，使更多香港中產階級能夠獲得長居簽證。這使得馬六甲不僅是投資目的地，更是優質生活的居所選擇。MM2H簽證持有人可享有稅務優惠，並可將部分定存用於購置房產、教育及醫療，進一步優化資產配置，同時享受馬來西亞低成本、高品質的生活環境。 資本增值投資潛力 項目由 Axteria Group Berhad (AGB, KLSE. 7120)傾力打造，憑藉卓越的設計理念與活化城市商圈的傑出貢獻，在享有盛譽的 PropertyGuru亞洲房地產大獎（馬來西亞）2025中榮獲「最佳活化商業發展項目」（BEST REJUVENATED COMMERCIAL DEVELOPMENT）大獎。這一項國際殊榮不僅鞏固了Asteria Melaka作為馬六甲新地標的地位，更為尋求穩定回報和優質居所的海外投資者，特別是香港投資者，帶來了極具吸引力的置業機會。 隨著馬六甲旅遊業的復甦與增長，以及區域基礎設施的逐步完善，市場對優質住宿的需求將持續增加。Asteria Melaka作為獲獎地標，其資產價值預計將獲得更強勁的支撐和更高的增值潛力。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

Asteria Melaka基本資料。