高臨會所CLUB TOPSIDE連園林逾1.1萬呎 以「收藏家之宅」為概念｜佐敦新盤

資本策略地產(497)旗下佐敦新盤「高臨」今日(22日)公布最新部署，執行董事何樂輝透露，項目將於24小時內率先開放示範單位予傳媒參觀，有機會周內公布首張價單。
發展商今日首度介紹項目的會所設計，何樂輝指，項目由英國著名建築團隊Studio PDP操刀，以世界級酒店的瑰麗建築作設計靈感，以及由著名室內設計團隊via.打造天際綠洲會所「CLUB TOPSIDE」。
會所室內設計以「收藏家之宅」(Collector’s House)為概念及英國British Racing Green作主色調，採用歐洲設計風格，配以精雕細琢之材質、紋理、幾何圖案配以大理石和木材，營造出優尚尊貴會員俱樂部的氛圍。
設天際綠洲泳池連室內外雙健身室
副常務董事(住宅銷售)畢子鴻稱，會所設有天際綠洲泳池「LAKE of BLISS」，讓住戶於高空暢泳，同時欣賞城市天際線，泳池連接池畔派對屋「HOUSE of CHEERS」及日光池畔「PATIO of SUNSHINE」，住戶可以舉行私人池畔派對。
此外，設有24小時雙健身室，包括室內動態健身室「ARENA of PERSISTENCE」，提供帶氧運動器材如重力訓練器械、伸展、瑜珈、空中瑜珈及普拉提等，同時引入美國健身器材品牌Water Rower水划船機。「高臨」以可持續生活為理念之設計，泳池與健身房之間配以落地玻璃窗，引入戶外陽光進室內，為室內健身房增添活力氛圍。
另外，戶外靜態健身園「GROUND of TOUGHNESS」，採用包括來自丹麥 NOORD的戶外健身設備。戶外燒烤庭園「VENUE of TIPSINESS」可舉行宴會派對；日月星林「SPACE of AIR」讓住戶觀星賞月。
「高臨」屬單幢式物業，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2025年12月31日。