高臨會所CLUB TOPSIDE連園林逾1.1萬呎 以「收藏家之宅」為概念｜佐敦新盤

何樂輝(左)透露，「高臨」將於24小時內率先開放示範單位予傳媒參觀，有機會周內公布首張價單。(董立華攝)

資本策略地產(497)旗下佐敦新盤「高臨」今日(22日)公布最新部署，執行董事何樂輝透露，項目將於24小時內率先開放示範單位予傳媒參觀，有機會周內公布首張價單。

發展商今日首度介紹項目的會所設計，何樂輝指，項目由英國著名建築團隊Studio PDP操刀，以世界級酒店的瑰麗建築作設計靈感，以及由著名室內設計團隊via.打造天際綠洲會所「CLUB TOPSIDE」。

會所室內設計以「收藏家之宅」(Collector’s House)為概念及英國British Racing Green作主色調，採用歐洲設計風格，配以精雕細琢之材質、紋理、幾何圖案配以大理石和木材，營造出優尚尊貴會員俱樂部的氛圍。