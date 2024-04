高臨會所CLUB TOPSIDE連園林逾1.1萬呎 以「收藏家之宅」為概念｜佐敦新盤

設天際綠洲泳池連室內外雙健身室

副常務董事(住宅銷售)畢子鴻稱,會所設有天際綠洲泳池「LAKE of BLISS」,讓住戶於高空暢泳,同時欣賞城市天際線,泳池連接池畔派對屋「HOUSE of CHEERS」及日光池畔「PATIO of SUNSHINE」,住戶可以舉行私人池畔派對。

此外,設有24小時雙健身室,包括室內動態健身室「ARENA of PERSISTENCE」,提供帶氧運動器材如重力訓練器械、伸展、瑜珈、空中瑜珈及普拉提等,同時引入美國健身器材品牌Water Rower水划船機。「高臨」以可持續生活為理念之設計,泳池與健身房之間配以落地玻璃窗,引入戶外陽光進室內,為室內健身房增添活力氛圍。