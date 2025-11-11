黃金海灣．珀岸加推74伙 最平470萬 折實平均呎價12888元 周六開賣｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」自上月取得佔用許可證後，開放現樓參觀迄今共已錄得57宗成交，迄今全盤累沽1,009伙，套現逾39億元。發展商今日(11日)加推第2期「珀岸」全新第6號價單，涉及74伙，折實售價由470.6萬元起，折實呎價由10,431元起，折實平均呎價12,888元；另外部分第1期及第2期待售單位，提價約1%至3.5%。發展商同步上載「珀岸」全新銷售安排，敲定本周六(15日)發售152伙，涉及96伙價單單位及56伙招標單位。

「黃金海灣．珀岸」新價單涵蓋55伙兩房、11伙兩房連儲物室、4伙兩房梗廚，以及4伙三房梗廚單位，實用面積介乎417至655方呎。扣除12%折扣優惠（假設選用靈活建築期付款計劃）及「至尊傢俬」折扣優惠後計算，單位折實售價由470.6萬至857.2萬元，折實呎價介乎10,431元至15,312元。今批單位以坐擁優越海景的景觀為主，大部分單位飽覽遼闊青山灣海景，價錢亦因應單位的樓層、景觀及位置不同而有所調整。