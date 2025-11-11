黃金海灣．珀岸加推74伙 最平470萬 折實平均呎價12888元 周六開賣｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」自上月取得佔用許可證後，開放現樓參觀迄今共已錄得57宗成交，迄今全盤累沽1,009伙，套現逾39億元。發展商今日(11日)加推第2期「珀岸」全新第6號價單，涉及74伙，折實售價由470.6萬元起，折實呎價由10,431元起，折實平均呎價12,888元；另外部分第1期及第2期待售單位，提價約1%至3.5%。發展商同步上載「珀岸」全新銷售安排，敲定本周六(15日)發售152伙，涉及96伙價單單位及56伙招標單位。
「黃金海灣．珀岸」新價單涵蓋55伙兩房、11伙兩房連儲物室、4伙兩房梗廚，以及4伙三房梗廚單位，實用面積介乎417至655方呎。扣除12%折扣優惠（假設選用靈活建築期付款計劃）及「至尊傢俬」折扣優惠後計算，單位折實售價由470.6萬至857.2萬元，折實呎價介乎10,431元至15,312元。今批單位以坐擁優越海景的景觀為主，大部分單位飽覽遼闊青山灣海景，價錢亦因應單位的樓層、景觀及位置不同而有所調整。
當中最低售價單位同為第1B座5樓A室，實用面積450方呎，折實售價470.6萬元，折實呎價10,458元。
黃金海灣．珀岸示範單位｜450呎及531呎現樓兩房同時睇！(多圖)｜屯門新盤
黃金海灣．珀岸示範單位｜900呎現樓三房梗廚戶 廳房同享海景(多圖)｜屯門新盤
周六先到先得發售96伙
另外，部分第1期及第2期待售單位亦提價，當中兩房至三房單位平均呎價提價約1%至3.5%。其中第2期第1B座21樓F室，兩房間隔，實用面積441方呎。由原先扣除所有折扣優惠後，折實售價500.5萬元，現最新調高至折實售價520.6萬元，加幅約4%。
至於全新銷售安排的152伙，共涵蓋68伙兩房、12伙兩房連儲物室、6伙兩房梗廚、10伙三房，以及56伙特色單位。當中96伙價單單位以先到先得形式發售，單位折實售價由470.6萬 至857.2萬元，折實呎價介乎10,458元至 15,312元，折實平均呎價12,972元。另外56伙以招標形式發售。
「黃金海灣」第2期「珀岸」提供631伙，標準分層單位間隔涵蓋開放式至三房，實用面積介乎305至900方呎，設有10種戶型；餘下約10%為特色單位，實用面積介乎269至1,329方呎。