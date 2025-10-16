「舖王」鄧成波家族再沽貨 放售3項物業市值7600萬｜商舖市況

世邦魏理仕獲業主委任為獨家代理， 公開放售已故「舖王」鄧成波家族名下3項物業，市值共約7,600萬元。 當中市值最高的是旺角廣東道950號東城大廈地下至3樓及7樓B室，現為「珀軒旅館 · 旺角」。距離朗豪坊及旺角站僅3分鐘步程，配套成熟，位置優越，極具改裝為學生宿舍的潛力，可迅速投入市場以捕捉強勁需求。物業於2009年加建升降機，總批則面積約6,600方呎，另加7樓B室約383方呎，共設30間持牌賓館房間，實用面積由97至240方呎不等，間隔實用，適合改裝為學生或勞工宿舍。

另外放售深水埗欽州街35號全幢，正對民生區，鄰近西九龍中心，距離地鐵站僅數分鐘步程。總實用面積約2,331方呎，屬市場罕有的細碼全幢物業，現由單一租戶翻新並用作宿舍用途，為投資者提供穩定回報及升值潛力。

同時，鄧氏家族亦放售旺角通菜街59號地舖，面積約1,120方呎，市值約1,000萬元，呎價8,900元。