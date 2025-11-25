「舖王」鄧成波家族名下旺角珀軒旅館最後一輪招標 意向價4500萬｜商舖市況

「舖王」鄧成波家族名下旺角珀軒旅館最後一輪招標，意向價4500萬元。

已故「舖王」鄧成波家族早前委託世邦魏理仕公開推售多個物業，最近已成功在兩個月內成功沽出3項物業，當中壓軸出售的「珀軒旅館 · 旺角」將進行最後一輪招標，截標日期為2025年12月5日，意向價為4,500萬元，每單位房價約150萬元。

成功沽出的3項物業，分別為尖沙咀金巴利道80號的奇盛商業大廈，成交價1.18億元；深水埗欽州街35號，成交價約1,700萬港元；以及旺角通菜街59號，成交價1,450萬元。

此外，壓軸出售的「珀軒旅館 · 旺角」，位於旺角廣東道950號東城大廈地下至3樓及7樓B，鄰近朗豪坊，距離旺角站僅3分鐘步程，地段卓越，出租能力強勁，非常適合改裝為學生宿舍。該物業擁有賓館牌照，設有30個房間，為區內少有的連牌照出售的投資機會。