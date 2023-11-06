10月份2盤獲批預售 元朗十八鄉路項目涉594伙│新盤動態

地政總署今日(6日)公布，10月份批出2份預售樓花同意書，合共涉及601伙，較9月份的1,393伙，減少792伙或56.9%，亦自今年4月份的256伙後，半年來最少。

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10月份未有接獲預售樓花同意書申請

地政總署同時公布，上月未有接獲預售樓花同意書申請，為自今年6月份後，再度出現零申請。截至今年10月底，全港滾存待批預售單位為14,219伙，較9月份的14,845伙，按月減少626伙或4.2%，為自2021年9月份、超過2年以來最少。

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