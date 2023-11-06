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地產
2023-11-06 18:50:03

10月份2盤獲批預售 元朗十八鄉路項目涉594伙│新盤動態

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10月份2盤獲批預售 元朗十八鄉路項目涉594伙│新盤動態

10月份2盤獲批預售 元朗十八鄉路項目涉594伙│新盤動態

地政總署今日(6)公布，10月份批出2份預售樓花同意書，合共涉及601伙，較9月份的1,393伙，減少792伙或56.9%，亦自今年4月份的256伙後，半年來最少。

批出項目包括嘉里建設(683)與萊蒙國際(3688)合作發展的元朗十八鄉路39號項目，涉及594伙，預計落成日期為20251115日。

另外，宏安地產(1243)與錦華實業集團合作發展、位於西半山薄扶林道全新純洋房項目MOUNT POKFULAM，提供7幢洋房。發展商於今年8月份表示，該盤預計以現樓形式推出，並介紹指項目各自坐擁獨一無二的獨立地段門牌，享有高隱私度。每幢洋房均配備私人花園、獨立車庫、連接地下低層至天台層的升降機及私人泳池，洋房層與層之間高度約4.5米，更設三重保安防線，包括軍事級保安系統，而室內亦引進最先進的家居系統，注入現代智慧元素。

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豪宅登場｜宏安薄扶林MOUNT POKFULAM提供7幢洋房 設軍事級保安系統

MOUNT POKFULAM提供7幢洋房，各自坐擁獨一無二的獨立地段門牌，享有高隱私度。

10月份未有接獲預售樓花同意書申請

地政總署同時公布，上月未有接獲預售樓花同意書申請，為自今年6月份後，再度出現零申請。截至今年10月底，全港滾存待批預售單位為14,219伙，較9月份的14,845伙，按月減少626伙或4.2%，為自20219月份、超過2年以來最少。

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