10月店舖登記量創逾3年半新低 金額大減68% 有史以來第四少｜店舖市況

利嘉閣(工商舖)地產綜合土地註冊處資料指，今年10月份全港共錄56宗店舖買賣登記(數字主要反映2至4星期前的實際市況)，較9月份的83宗再跌33%，除連跌兩個月外，亦創自2020年3月以來的44個月(即逾3年半)新低。除了宗數創新低，期內登記金額亦大減68%，僅錄得5.48億元，為2003年3月以來的逾20年半按月新低，兼且是1996年有史以來金額第四少的月份。

不過，利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，店舖買賣登記經歷10月份創下逾3年半新低後，11月即迅速反彈，期望後市持續靠穩。若按物業價格劃分，在7個價格組別中，共有5個組別的登記量報跌，跌幅介乎13%至100%不等，當中以1億元或以上組別的登記量跌幅最大，由9月的3宗，挫至10月的0宗，跌幅達100%。至於2,000萬至5,000萬元以內，以及200萬元以下的兩個組別，亦各自減少57%及48%，至分別錄3宗及15宗登記。

值得注意是，1,000萬至2,000萬元以內的中價店舖於逆市造好，10月份錄得16宗登記，除按月升7%外，亦成為買賣登記最旺的銀碼層。至於5,000萬至1億元以內的高價店舖登記，則按月持平錄得2宗。