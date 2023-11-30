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地產
2023-11-30 18:48:06

10月店舖登記量創逾3年半新低 金額大減68% 有史以來第四少｜店舖市況

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10月份全港共錄56宗店舖買賣登記，按月再跌33%，創逾3年半新低。(資料圖片)

10月份全港共錄56宗店舖買賣登記，按月再跌33%，創逾3年半新低。(資料圖片)

利嘉閣(工商舖)地產綜合土地註冊處資料指，今年10月份全港共錄56宗店舖買賣登記(數字主要反映24星期前的實際市況)，較9月份的83宗再跌33%，除連跌兩個月外，亦創自20203月以來的44個月(即逾3年半)新低。除了宗數創新低，期內登記金額亦大減68%，僅錄得5.48億元，為20033月以來的逾20年半按月新低，兼且是1996年有史以來金額第四少的月份。

不過，利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，店舖買賣登記經歷10月份創下逾3年半新低後，11月即迅速反彈，期望後市持續靠穩。若按物業價格劃分，在7個價格組別中，共有5個組別的登記量報跌，跌幅介乎13%100%不等，當中以1億元或以上組別的登記量跌幅最大，由9月的3宗，挫至10月的0宗，跌幅達100%。至於2,000萬至5,000萬元以內，以及200萬元以下的兩個組別，亦各自減少57%48%，至分別錄3宗及15宗登記。

值得注意是，1,000萬至2,000萬元以內的中價店舖於逆市造好，10月份錄得16宗登記，除按月升7%外，亦成為買賣登記最旺的銀碼層。至於5,000萬至1億元以內的高價店舖登記，則按月持平錄得2宗。

尖沙咀/佐敦區跌最勁

以地區劃分，在該行觀察的13個分區當中，共有9個地區的登記量按月下跌，當中除北角/炮台山區、觀塘區、大埔區3區均跌至「零成交」外，其餘跌幅最大者為尖沙咀/佐敦區跌78%，由9月的9宗，大減至10月只有2宗；灣仔/銅鑼灣區亦大減67%至僅得1宗登記。至於10月份逆市錄得升幅最顯著的地區為旺角/油麻地/大角咀區及元朗區，分別按月增加29%20%，各自錄得9宗及6宗登記。

旺角、油麻地、大角咀區及元朗區屬傳統民生區域，於10月份的店舖買賣登記量錄得顯著升幅。(資料圖片)

旺角、油麻地、大角咀區及元朗區屬傳統民生區域，於10月份的店舖買賣登記量錄得顯著升幅。(資料圖片)

施政報告助提振 11月重上升軌

鄭得明指出，雖然店舖買賣於10月份沉底，但受施政報告銳意振經濟、搶企業及吸人才影響，加上目前旅遊業逐步回暖，對提振零售消費市道有一定幫助。而11月份截至28日為止，店舖買賣登記已重越逾70宗，達71宗，他預料全月有力試上80宗水平，按月料大升近43%，並期望年底消費旺季到來，店舖買賣可望持續穩中向好。

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