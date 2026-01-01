中原：一手貨尾量按季跌跌8.7% 連跌3季 兩年半首次低於2萬｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年第四季一手私人住宅新盤貨尾量18,694個，為近兩年半以來首次低於2萬個，創2023年第一季17,801個後的11個季度新低。貨尾量連跌3季，累計共減3,960個。樓市氣氛向好，樓價見底回升，發展商積極售樓，銷情持續暢旺，加上本港最優惠利率已下調至歷史低水平，以及銀行推按揭優惠，刺激買家的入市意欲，一手去貨速度加快，明顯減輕貨尾積壓的情況。近期多盤齊發，大型新盤熱賣，料新春旺市帶動下，銷售量能追上推盤量，2026年首季貨尾有望進一步回落至1.7萬個水平。

2025年第四季選取374個新盤統計，單位總數141,947個，登記售出123,093個，貨尾18,694個。貨尾按季減少1,785個，下跌8.7%，連跌3季共17.5%，成功擺脫了早前連續9季高於二萬個的危險水平。貨尾比重方面，第四季錄13.2%，按季下降1.3個百分點，連跌3季共3.4個百分點，為2022年第二季13.2%後的14個季度低位。

三大區貨尾量均跌 新界區按季大減逾千個 三大區域貨尾量均下跌。新界區貨尾減少逾一千個最多，按季減少1,101個，現有6,336個，創2021年第四季後的16季新低。其中將軍澳貨尾大跌664個，因日出康城十二期C「Grand Seasons」、日出康城十二期B 「Park Seasons」、日出康城十一期C 「凱柏峰II」、日出康城十一期B 「凱柏峰I」均錄得不俗銷情。「上然」二期及三期、「黃金海灣」二期「珀岸」、「Novo Land」二期A貨尾銷售不俗，以致大埔及屯門貨尾減少333個及274個。

港島南岸三期CBlue Coast II銷情良好，港島區貨尾回落至三千個以下。(資料圖片)

港島區貨尾創近 5 季新低 港島區貨尾回落至三千個以下，按季減少355個，現有2,916個，創2024年第三季後的5季新低。港島南岸五期B「滶晨 II」、港島南岸三期C「Blue Coast II」及港島南岸四期A「海盈山」銷情良好，故香港仔貨尾減少244個。北角「皇都」及「101 Kings Road」銷售亦不俗，因此區內貨尾下跌101個。

九龍區黃大仙及長沙灣貨尾顯著下降 九龍區貨尾按季減少329個，現有9,442個。貨尾盤「啟德海灣」一期、「柏蔚森」二期、「維港‧雙鑽」、「曉柏峰」及「Belgravia Place」一期等銷情不俗，所以黃大仙(包括啟德)及長沙灣貨尾均顯著下降，分別按季減少284個及237個。

黃大仙區 2025 年第四季貨尾量最多 2025年第四季貨尾量較多的地區：黃大仙(包括啟德)5,416個，元朗1,588個，觀塘1,522個，大埔1,434個，屯門1,256個。 按主要發展商計，第四季有8個旗下新盤貨尾數字，按季錄得下跌。會德豐減少535個最多，現有1,907個。新世界減少214個，現有777個。中國海外減少148個，現有1,421個。因為有大型新盤推售，信和及新地貨尾分別增加678個及105個，現有1,186個及3,317個。而貨尾逾千個單位的還有恒基，現有2,255個。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)