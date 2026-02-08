CCL「三連升」累漲1.8% 升穿147點 中原：新春後傳統季節性旺市持續｜樓價走勢

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升8.93%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升9.15%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升8.37%，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.05%。2月2日恒生指數失守27,000點關口，6日牛頭角彩霞道住宅地截標，7日西沙新盤「SIERRA SEA」第2B期第3輪價單銷售218伙，油塘新盤「柏景峰」推150伙發售，對本地二手樓價的影響將於2月份下旬公布的CCL才開始反映。

二手樓價升勢持續，中原城市領先指數CCL最新報147.23點，按周升0.52%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓市氣氛暢旺，新盤熱賣，業主封盤反價，二手買家亦願意追價入市，CCL成功升穿147點，指數連升3周共1.8%，創2024年1月初後108周(逾2年)新高。農曆新年前買家加快入市步伐，成交增多，相信新春後傳統季節性旺市持續，短期樓價將進一步向上，CCL下個目標挑戰156點水平(即2023年通關前的低位)，現時相差8.77點或5.96%。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報148.80點，按周升0.51%。CCL(中小型單位)報147.55點，按周上揚0.52%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別累漲2.18%及1.99%，同創2023年12月底後110周、逾2年新高。CCL(大型單位)報145.59點，按周升0.50%，指數創2024年7月底後79周、逾1年半次高。

2026年計，CCL首月累升2.17%，CCL Mass上揚2.49%，CCL(中小型單位)漲2.38%，CCL(大型單位)升1.03%，港島飆2.9%，九龍升3.96%，新界東升1.04%，新界西升0.99%。

上周五(6日)公布的指數，根據2026年1月26日至2月1日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2026年1月12日至1月18日簽臨時買賣合約，是1月13日恒生指數曾升穿27,000點關口，15日中國人民銀行公布下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25厘，17日西沙新盤「SIERRA SEA」第2A期次輪價單發售229伙沽清當周的市況。