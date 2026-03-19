薈淳開價｜中原陳永傑：定價與同區指標二手屋苑相若 競爭力十足｜黃大仙新盤

宏安地產(1243)旗下黃大仙飛鳳街「薈淳」今日(19日)公布首張價單，涉及50伙，只設1個付款方法，提供最高30%折扣，當中開放式戶計及傢俬優惠後，折實售價由398.8萬元起，折實呎價由16,079元起，折實平均呎價18,088元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，項目首批單位定價與同區指標二手屋苑相若，亦與同系「薈鳴」後期貨尾單位造價相若，可見開價極具克制及有誠意，競爭力十足，料可「一Q清枱」。
他稱，美國聯儲局一如市場預期，未有減息亦未有加息，利率維持不變。事實上，香港現已處於低息水平，加上租金回報普遍超過3.5厘至4厘，回報吸引，供平過租，因此不擔心不減息會影響樓市。
陳永傑指出，黃大仙區過去2年未有全新供應，「薈淳」的推售可滿足一班換樓客及上車客的需求。而且近年租金持續上揚，區內新晉物業的平均實用呎租普遍55元至60元，租金回報率輕鬆逾4厘，相信亦是長線投資者的追捧項目。本月一手成交暫已錄逾1,100宗，交投十分暢旺，預計全月可達2,800宗。
翻查資料，毗鄰項目的同系「薈鳴」，2024年1月首推50伙，當時折實平均呎價約15,326元，即「薈淳」首張價單較之高約18%。至於同區二手屋苑最新平均實用呎價，如現崇山報約17,133元，譽．港灣報約17,122元，星河明居報約14,784元。
「薈淳」首批涵蓋4伙開放式、42伙兩房，以及4伙三房單位，實用面積介乎209至520方呎。扣除最高30%折扣優惠及1.2萬元「學舍家俬優惠」後，單位折實售價由398.8萬至926.7萬元，折實呎價由16,079元至19,661元。
入場單位為2樓、3樓及5樓J室，實用面積209方呎，開放式間隔，折實售價398.8萬元，呎價19,081元。其他精選戶型方面，如2樓D室，實用面積360方呎，兩房間隔，折實售價578.8萬元，呎價16,078元。而5樓G室，實用面積432方呎，三房間隔，折實售價828.8萬元，呎價19,185元。
宏安地產執行董事程德韻形容首批單位為「淳速快住價」，定價已參考近期九龍區新盤及項目自身優勢，包括位置、短期樓花等。項目周六(21日)接受認購登記及開放示範單位，最快下周展開首輪銷售。
「薈淳」位於黃大仙飛鳳街，設1座住宅大樓，提供195伙，住宅樓層2樓至23樓(不設4、13及14樓)，實用面積由202至679方呎。戶型涵蓋開放式至三房，其中兩房單位佔最多，涉120伙；另設38伙開放式及37伙三房單位。項目預計關鍵日期為今年8月31日。