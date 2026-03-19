薈淳開價｜中原陳永傑：定價與同區指標二手屋苑相若 競爭力十足｜黃大仙新盤

陳永傑指出，「薈淳」首張價單可見開價極具克制及有誠意，競爭力十足，料可「一Q清枱」。

宏安地產(1243)旗下黃大仙飛鳳街「薈淳」今日(19日)公布首張價單，涉及50伙，只設1個付款方法，提供最高30%折扣，當中開放式戶計及傢俬優惠後，折實售價由398.8萬元起，折實呎價由16,079元起，折實平均呎價18,088元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，項目首批單位定價與同區指標二手屋苑相若，亦與同系「薈鳴」後期貨尾單位造價相若，可見開價極具克制及有誠意，競爭力十足，料可「一Q清枱」。

他稱，美國聯儲局一如市場預期，未有減息亦未有加息，利率維持不變。事實上，香港現已處於低息水平，加上租金回報普遍超過3.5厘至4厘，回報吸引，供平過租，因此不擔心不減息會影響樓市。