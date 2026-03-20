折實均呎$18088 薈淳首推50伙 入場費「4球有找」

九龍區新盤戰況持續！宏安地產(1243)旗下黃大仙「薈淳」昨日公布首張價單共50伙，僅設1種付款方法，提供最高30%折扣，折實平均呎價18,088元，與鄰近同系兩年前推售的「薈鳴」首批高約18%；當中開放式單位入場價「4球有找」。項目將於周六起收票及開放示範單位。 宏安地產執行董事程德韻表示，「薈淳」首批涵蓋4伙開放式、42伙兩房及4伙三房，實用面積209至520方呎。扣除最高30%折扣及1.2萬元「學舍家俬優惠」後，整批單位折實價398.8萬至926.7萬元，折實呎價由16,078元至19,660元。入場單位為2樓、3樓及5樓J室，實用面積209方呎，開放式間隔，折實價398.8萬元，呎價19,081元。

程德韻形容項目首批單位為「淳速快住價」，屬「即買即收租快享受價」，定價已參考近期九龍區新盤及項目自身優勢，包括位置、短期樓花等，最快下周展開首輪銷售，強調開售時會預留部分單位予個別用家及投資者入市。 另外，首張價單特設「學舍傢俬優惠」，開放式單位買家可獲贈指定傢俬組合，或選擇1.2萬元現金津貼折扣。翻查資料，毗鄰項目的「薈鳴」，於2024年1月首推50伙，當時折實平均呎價約15,326元，即「薈淳」首張價單較之高約18%。 中原陳永傑：競爭力十足 料可「一Q清」

首匯錄300個查詢 首張價單涉最少50伙 恒基地產(012)紅磡「首匯」最快日內公布首張價單，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民透露，首批最少有50伙，項目近期接獲約300個查詢，今期提供21伙罕有四房一套大單位，傾向以招標形式發售，展銷廳設有1個四房示範單位，最快周內開放予公眾參觀。 即睇紅磡首匯最新資訊 (House730)