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地產
出版：2026-Mar-21 07:00
更新：2026-Mar-21 07:00

CCL連升2周共1.13% 中原：樓市順利進入季節性旺市｜樓價走勢

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CCL連升2周共1.13% 中原：樓市順利進入季節性旺市｜樓價走勢

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樓價升勢持續，中原城市領先指數CCL最新報151.05點，按周升0.5%，是農曆新年長假後首周及《財政預算案》政府宣布調高1億元以上住宅物業印花稅當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，新春後樓市順利進入季節性旺市，二手成交活躍，樓價升勢持續，CCL連升2周共1.13%，創202311月底後120周、逾2年新高。

楊明儀表示，雖然中東局勢不穩，引發股市波動，但無阻本港樓市繼續上揚。新盤銷售熾熱，銀行亦相繼推出定息按揭優惠計劃，二手業主對後市取態樂觀，反價甚至封盤，刺激樓價加快向上。CCL距離第二季目標156(2023年通關前的低位)，只相差4.95點或3.28%

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楊明儀稱，自20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升11.76%CCL20253月財案前134.89點低位升11.98%，較20249月首次減息前135.86點低位升11.18%，較20218191.34點歷史高位跌21.06%316日旺角新盤「映居」公布首張價單50伙，港鐵錦上路站第2期物業發展項目截收30份意向書，19日美國聯儲局及本港銀行宣布維持利率不變，黃大仙新盤「薈淳」公布首張價單50伙，20日將軍澳日出康城新盤「海瑅灣I」首推254伙招標發售，22日黃竹坑港島南岸新盤「DEEP WATER SOUTH」第6A期首輪價單發售93伙，上水新盤「雲向」次輪發售153伙，對本地二手樓價的影響將於20264月上旬公布的CCL才開始反映。

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四區樓價「三升一跌」 新界東漲1.22%

四區樓價連續2周錄得「三升一跌」。新界東CCL_Mass163.97點，按周漲1.22%，連升2周共3.37%，指數創202312月初後118周、逾2年新高。新界西CCL_Mass138.13點，按周上揚0.91%，連升3周共2.61%，指數創20241月初後114周、逾2年新高。九龍CCL_Mass151.57點，按周升0.81%，結束3周連跌，指數創20239月中後130周、近2年半新高。

不過，港島CCL_Mass152.10點，按周跌0.37%，指數仍為202312月初後119周、逾2年次高。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass152.76點，按周升0.61%CCL(中小型單位)151.14點，按周上揚0.52%CCL MassCCL(中小型單位)齊升2周，分別累漲1.52%1.23%，並同創202311月中後122周、逾2年新高。CCL(大型單位)150.57點，按周升0.37%，連升2周共0.65%，指數創20244月底後99周、近2年新高。

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2026年計，CCL暫時累漲4.82%CCL Mass上揚5.22%CCL(中小型單位)4.87%CCL(大型單位)4.49%，港島飆8.52%，九龍漲4.73%，新界東升3.37%，新界西上揚4.07%

周五(20)公布的指數，根據202639日至15日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成半的交易是在2026223日至31日簽臨時買賣合約，是223日港股重上27,000點，25日《財政預算案》政府宣布調高樓價1億元以上住宅物業印花稅，28日中東地區緊張局勢升溫當周的市況。

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