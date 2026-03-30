首家香港地產代理公司APP進駐鴻蒙操作系統 《中原地產APP》周二上架

中原地產)宣布，旗下官方流動應用程式《中原地產App》即將於周二(31日)登陸鴻蒙操作系統；圖左為施俊嶸，右為吳昊。

中原地產一直積極發展PropTech(房地產科技)，致力透過創新科技為客戶帶來更優質的置業體驗。中原地產今天(30日)宣布，旗下官方流動應用程式《中原地產App》即將於周二(31日)登陸鴻蒙操作系統，成為首個於該系統上架的香港地產代理應用程式，標誌着中原地產在PropTech領域再邁新里程。

為隆重其事，今天由華為終端雲全球生態發展與銷售部海外總裁吳昊與中原集團行政總裁施俊嶸主持兩方合作啟動儀式，期待日後中原與華為更多的合作機會，為華為用戶帶來更全面的香港物業市場資訊。