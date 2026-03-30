首家香港地產代理公司APP進駐鴻蒙操作系統 《中原地產APP》周二上架

中原地產一直積極發展PropTech(房地產科技)，致力透過創新科技為客戶帶來更優質的置業體驗。中原地產今天(30日)宣布，旗下官方流動應用程式《中原地產App》即將於周二(31日)登陸鴻蒙操作系統，成為首個於該系統上架的香港地產代理應用程式，標誌着中原地產在PropTech領域再邁新里程。
為隆重其事，今天由華為終端雲全球生態發展與銷售部海外總裁吳昊與中原集團行政總裁施俊嶸主持兩方合作啟動儀式，期待日後中原與華為更多的合作機會，為華為用戶帶來更全面的香港物業市場資訊。
隨著各類人才入境計劃及新資本投資者入境計劃相繼推行，截至今年1月底已吸引逾27萬名人才來港，帶動本港住屋及物業投資需求持續強勁。內地買家作為香港物業市場的核心動力，對資訊的要求亦日益提升。鴻蒙操作系統作為全球第三大流動作業系統之一，擁有龐大的用戶基礎。中原地產率先洞察此趨勢，投入專業團隊自行研發專為鴻蒙操作系統設計的《中原地產App》，並獲得華為官方認可。透過此平台，內地用戶可突破地域及時間限制，即時獲取香港最新的樓市動態、成交數據及專業分析，更可透過高質素VR睇樓功能進行遙距「參觀」及「選址」，大幅提升搜尋及比較物業的效率。
施俊嶸表示，十分高興《中原地產App》能成為首個進駐內地鴻蒙操作系統的香港地產代理應用程式。應用程式由中原自家團隊開發，為鴻蒙操作系統度身打造專屬版本，期間與華為專業團隊緊密合作，再透過AI技術，提昇了程式的開發速度，並確保用戶享有流暢及便捷的使用體驗。這不僅體現中原地產在行業中的前瞻性，更體現了本行推動PropTech發展的決心。未來，公司將持續以科技提升服務效率，為客戶提供更專業及全面的置業體驗，進一步鞏固中原地產在市場的領先地位。