地產代理積極擴軍搶市佔｜樓市點睇

政府撤辣刺激樓市回暖，地產代理行亦趁勢重新擴軍，代理人數由谷底回升，行業現復甦跡象。根據地產代理監管局最新公布的數據，截至2026年3月底，全港持牌地產代理人數回升至37,861人，創10個月新高。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港樓市成交量創多年新高，佣金收入潛力大增，不僅吸引新血入行，更誘發「回流潮」。一些早前轉行或淡出的資深代理，紛紛看準時機重操故業，重返地產最前線。新入行人士之中更不乏大學生，反映年輕一代看好樓市前景，期望在行業中汲取經驗、擴大視野。龍頭大行如中原地產及眾多中小型代理紛紛重啟擴充步伐，積極招兵買馬以爭奪市佔率。中原亦同時大力推動人工智能（AI）及其他科技應用，為行業注入新動能，助前線代理事半功倍。

事實上，去年整體物業註冊量達80,702宗，涉及總成交金額6,142億元，兩項數字均創四年新高。以佣金計算，二手市場每宗交易代理可收取約2%（買賣雙方各1%），發展商通常亦會支付2%或以上。換算下來，去年全港物業交易金額涉及逾百億元佣金，足見行業吸引力之大。 然而，地產代理行業從來都是「僧多粥少」。今年3月整體物業註冊宗數錄得7,737宗，即平均4.9名代理爭一張單，可見「爭食指數」仍然高企。