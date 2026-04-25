抽濕機用法｜拱形晾衫法+黃金擺位+小型家電 雨天衣服都可以快乾

對於許多香港人來說，春天及夏天意味著又將迎來一場與潮濕的漫長抗戰。洗好的衣物無法在戶外晾曬，掛在室內卻因為濕度高而遲遲不乾，甚至散發出令人難受的「噏味」，更可能滋生細菌。面對這個每年都會上演的煩惱，抽濕機無疑是最佳的室內乾衣方案。不過，單純把抽濕機放在旁邊開著並不足夠，掌握正確的方法，才能讓乾衣效率事半功倍，同時確保家居安全。 抽濕機使用貼士及注意 在使用抽濕機乾衣前，首要任務是創造一個有利於抽濕的「結界」。請務必緊閉房間的門窗，防止室外的濕氣不斷湧入，否則抽濕機只會徒勞無功，白白浪費電力。將需要乾衣的空間變成一個密閉環境，是高效乾衣的基礎。當然，在衣物乾透後，可以暫停抽濕機並打開窗戶，讓新鮮空氣流通一下。

抽濕機擺位-中心位置 抽濕機的擺放位置，直接決定了乾衣的效率。應將抽濕機放置在房間的中央，或是空氣對流的中心位置。這樣可以讓抽濕機吸濕和送風的範圍最大化，均勻地影響整個空間。 切記，抽濕機不應靠牆擺放，機身背面及側面應與牆壁、窗簾或家具保持至少30厘米的距離，以確保吸風口、出風口和濕度感應器運作正常，並預留足夠的散熱空間。同時，必須將抽濕機放置在平穩的地面上，避免因傾側翻倒而導致漏水或引發火警。 「拱橋式」晾衫法快乾30分鐘

如何掛衣服也是一門學問。日本專家研究發現，採用「拱橋式」（或稱n字形）的晾衫法，能有效縮短約30分鐘的乾衣時間。具體做法是將長的衣物 (如長褲、長裙、浴巾) 掛在晾衣架的兩側，而短的衣物（如T恤、內衣、襪子）則掛在中間。 這個方法的原理在於，長衣物能有更大面積接觸抽濕機產生的乾燥氣流，而中間因掛上短衣物而留出的空間，能讓空氣更順暢地向上流動，形成更佳的空氣循環，帶走衣物上的濕氣。此外，衣物之間應保持約一個拳頭的距離，避免緊密堆疊，才能確保通風無阻。對於牛仔褲、連帽衛衣等厚重衣物，建議可翻面晾曬，加速內層乾燥。

避免抽濕機意外四大守則 高效乾衣的同時，安全永遠是首要考量。使用抽濕機乾衣時，請遵守以下守則：

切勿覆蓋抽濕機出風口 千萬不要將仍在滴水的衣物直接掛在抽濕機正上方，以免水滴流入機件內部造成損壞，或衣物掉落遮擋出風口，導致機體過熱。 預先脫水 在洗衣的最後步驟，可選擇延長脫水時間，盡量減少衣物本身含有的水分，這能大大減輕抽濕機的負擔。 避免抽濕機長時間運作 不建議讓抽濕機24小時連續運作。一般建議每使用約8小時便讓機件休息約1小時，避免過勞損耗。尤其應避免在睡覺或無人看管的情況下長時間使用。 檢查抽濕機水箱

在開機前，記得先清空抽濕機水箱，以免在乾衣過程中因水滿而自動停機，中斷了乾衣過程。 定期保養抽濕機 清潔隔塵網 想讓抽濕機一直保持最佳狀態，定期的清潔保養不可或缺。抽濕機的隔塵網和盛水器是塵埃及霉菌的溫床，若長期不清理，不但會阻塞通風口、降低抽濕效率及增加耗電，更會將帶有細菌和霉味的空氣吹到乾淨的衣物上，造成二次污染。 建議每兩星期到一個月清洗一次隔塵網及盛水器。清洗時，應先關掉電源並等待約10分鐘，防止殘留水滴弄濕機件。用清水輕輕沖洗隔塵網即可，切勿用刷子大力刷洗，以免破壞濾網結構。清洗後，必須確保隔塵網和盛水器完全乾透才能裝回機內，避免濕氣殘留反而更容易發霉。

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