大圍柏傲莊連獲一手向隅客入市 三房套6年獲利逾「3球」｜半新樓成交

大圍柏傲莊一手向隅者眾，近日部份開始流向二手市場，帶動交投。中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行高級分行經理鍾志聰表示，大圍區本月暫錄約15宗成交，其中大型屋苑柏傲莊佔約8宗。分行新近錄得第3B座中層C室成交，單位實用面積約723方呎，三房連套房間隔。原叫價約1,680萬元放售，日前議價後以1,648萬元沽出，呎價約22,794元。
據了解，新買家為一手向隅客，鍾情港鐵上蓋大型屋苑，見屋苑質素高，單位間隔合用，即承接單位自用。原業主於2020年以約1,338萬元購入單位，持貨約6年，是次易手帳面獲利310萬元，物業期內升值約23.2%。
中層兩房戶5年升值18%
中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行高級分行經理劉國龍指，分行最新錄得柏傲莊第1A座中層E室，單位實用面積約475方呎，兩房間隔，議價後以1,180萬元易手，呎價約24,842元。新買家為一手向隅客，見屋苑位置方便，單位間隔合用，即決定入市單位自用。
據了解，原業主則於2021年以999萬元購入上址，持貨約5年，現轉售帳面賺181萬元，物業期內升值約18.1%。
資料顯示，柏傲莊位於大圍車公廟路18號，鄰近港鐵大圍站，2023年入伙，分為3期共有14座，提供3,090個單位。
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