大圍柏傲莊連獲一手向隅客入市 三房套6年獲利逾「3球」｜半新樓成交

大圍柏傲莊一手向隅者眾，近日部份開始流向二手市場，帶動交投。中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行高級分行經理鍾志聰表示，大圍區本月暫錄約15宗成交，其中大型屋苑柏傲莊佔約8宗。分行新近錄得第3B座中層C室成交，單位實用面積約723方呎，三房連套房間隔。原叫價約1,680萬元放售，日前議價後以1,648萬元沽出，呎價約22,794元。

據了解，新買家為一手向隅客，鍾情港鐵上蓋大型屋苑，見屋苑質素高，單位間隔合用，即承接單位自用。原業主於2020年以約1,338萬元購入單位，持貨約6年，是次易手帳面獲利310萬元，物業期內升值約23.2%。