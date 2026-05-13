高位入市業主輸少當贏！大埔兩房7年貶值逾8%｜二手市況

近期市況持續正面，用家入市步伐加快，在數年前樓價高位入市的業主趁機沽貨止蝕，大埔、屯門及長沙灣均有業主蝕讓離場。
大埔太湖花園兩房7年貶值近9%
中原地產火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，大埔太湖花園剛錄得17座中層H室成交，單位實用面積約435方呎，兩房間隔。
吳嘉權稱，上址原叫價約510萬元放售，議價後減價7萬元，以503萬元沽出，呎價約11,563元。
據了解，新買家為外區客，見單位間隔合用，少有放盤，即買入單位自用。原業主於2019年以550萬元購入單位，持貨約7年，是次易手帳面損失47萬元，物業期內貶值約8.5%。
投資客多次失落新盤 轉買屯門NOVO LAND開放式戶收租
中原地產屯門時代廣場第二分行B組資深分區營業經理蕭俊邦說，分行日前促成屯門NOVO LAND第1A期Elverum 1座高層E室成交，單位實用面積約235方呎，屬開放式間隔，獲投資客以340.8萬元承接，呎價約14,502元。
蕭俊邦指，該名投資客早前入票認購多個新盤，均未成功抽中揀樓，遂轉投二手市場，四出睇樓後決定入市屯門NOVO LAND，因為樓齡新、會所靚、入場價平，適合作投資收租。參考同類單位近期租金成交價約1萬至1.1萬元計，上址租金回報有望接近4厘。
蕭俊邦續指，原業主於2022年以372萬元一手買入單位，持貨約4年轉售，帳面虧損31.2萬元，物業期內貶值約8.4%。
即睇屯門NOVO LAND放盤 (House730)
ONE MADISON東南兩房6年蝕66萬
中原地產長沙灣元州街分行高級分行經理任展雄稱，分行最新促成長沙灣ONE MADISON本月首宗成交，單位為高層C室，實用面積約502方呎，採兩房間隔，望東南市景，放售僅數天，獲多組買家睇樓洽購。原以768萬元放售，買賣雙方議價後終微減8萬元，以760萬元易手，呎價約15,139元。
任展雄透露，新買家鍾情單位座向東南，內櫳簇新，加上屋苑可步行至港鐵站，位置方便，為購入心水戶，願意以略高於銀行估價購入單位自用。
據了解，原業主於2020年以826萬元購入單位，持貨約6年，是次轉售帳面虧蝕66萬元，物業期內跌價約8%。
即睇長沙灣ONE MADISON放盤 (House730)
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