高位入市業主輸少當贏！大埔兩房7年貶值逾8%｜二手市況

近期市況持續正面，用家入市步伐加快，在數年前樓價高位入市的業主趁機沽貨止蝕，大埔、屯門及長沙灣均有業主蝕讓離場。

大埔太湖花園兩房 7 年貶值近 9%

中原地產火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，大埔太湖花園剛錄得17座中層H室成交，單位實用面積約435方呎，兩房間隔。

吳嘉權稱，上址原叫價約510萬元放售，議價後減價7萬元，以503萬元沽出，呎價約11,563元。

據了解，新買家為外區客，見單位間隔合用，少有放盤，即買入單位自用。原業主於2019年以550萬元購入單位，持貨約7年，是次易手帳面損失47萬元，物業期內貶值約8.5%。