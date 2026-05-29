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出版：2026-May-29 17:45
更新：2026-May-29 17:45

滶蘊首推30伙下周四起招標發售 涵蓋複式戶 面積最大2185呎｜九龍塘新盤

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滶蘊首推30伙下周四起招標發售，涵蓋複式戶，面積最大2185呎。

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新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」今日(29日)正式上載首份銷售安排，首推30伙於下周四(6月4日)起招標發售，截標時間為每日下午3時，並會每日招標及截標。

是次招標的30伙實用面積由1,135至2,185方呎，涵蓋複式大戶及平層大宅，當中複式大戶佔27伙，包括6伙花園複式大戶、7伙天台複式大戶及14伙複式大戶，另為伙個平層大宅，絕大部分屬四房設計。發展商表示，價格有機會參考傳統低密度豪宅及大屋價錢。

「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位，主打複式大戶及三、四房大宅。

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