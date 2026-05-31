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出版：2026-May-31 16:13
更新：2026-May-31 16:13

滶蘊加推26伙 周四招標開賣56伙｜九龍塘新盤

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滶蘊加推26伙 周四招標開賣56伙｜九龍塘新盤

滶蘊加推26伙 周四招標開賣56伙｜九龍塘新盤

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新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」，上周五(29日)上載首份銷售安排後，市場反應十分踴躍，大批買家表示對項目矜罕三房大宅感興趣，因此為回應市場需求，今日(31日)更新銷售安排，加推26伙瑰麗級豪華複式大戶及平層大宅，包括3伙複式大戶及23伙平層大宅，涉及12伙三房大宅及14伙四房大宅，實用面積由9761,608方呎，由下周四(64)起招標發售56伙，首日截標時間為上午十一時，其後截標時間為每日下午三時，並會每日招標及截標。

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「滶蘊」周末首度開放展銷廳予頂級貴賓參觀，當中不乏本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等，他們表示看好項目鄰近九龍塘地鐵站，而且屬具規模的低密度豪宅，區內多年沒有同類供應，矜罕程度十分高。為配合項目作為超級豪宅定位，專屬導賞員為頂級貴賓提供11詳盡介紹，確保隱私與尊貴體驗。導賞員會為貴賓介紹項目所在地之歷史背景，包括位處百年「花園城市」，附近百年來不斷吸引名門望族擇居於此，傳承貴族底蘊，亦是集團「PAVILIA COLLECTION」系列首度進駐九龍核心傳統低密度地段。

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由於展銷廳參觀反應十分熱烈，周末參觀場次全數額滿，為回應市場需求，未來將會加開更多參觀場次，確保貴賓享有寬敞舒適、專屬且細緻的導覽服務。

「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位，主打複式大戶及三、四房大宅，料價格有機會參考傳統低密度豪宅及大屋價錢。

即睇九龍塘滶蘊最新資訊 (House730)

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