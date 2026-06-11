世界盃｜apm全程直播104場賽事 新地料商場有10%人流增長

四年一度足球盛事世界盃即將開鑼，新鴻基地產(016)旗下觀塘apm商場緊貼運動熱潮，首度聯乘韓國人氣設計師 IP「Sticky Monster Lab」（黏黏怪物研究所），打造大型夏日主題裝置《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》。 由今日(11日)起至7月中旬期間，一班色彩繽紛的小怪物將換上醒目的運動球衣，以活力滿滿姿態進駐商場中庭，化身足球小將、啦啦隊及運動健將，陪大家投入夏日足球派對。場內設有逾1,500方呎主題足球場、6米LED巨幕直播賽事、互動守門挑戰及多個打卡熱點。夏日主題裝置於7月中旬將會擴大規模，加入更多大熱運動元素如Hyrox、競步等、以及互動體驗，延續盛夏運動季。

新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，今屆賽事雖有時差因素，但因商場附近多工商廈客群，商場直播早間賽事，可方便他們睇波後無縫銜接上班時間，有利帶旺早晨餐飲生意，而體壇盛事向來有助體育用品銷情，料這類商戶營業額將有8%至10%增長，而商場料今年足球盛事可為暑假時期帶來按年10%人流增長。

消費滿指定金額換「熱血打氣包」 馮穎欣指，apm中庭設置6米乘3.5米高清LED巨幕，全程直播104場精彩足球賽事，配合商場原有大型電視屏幕，打造沉浸式觀賽體驗。商場更化身球迷第二主場，讓大家一邊購物、一邊觀賽，見證每個精彩瞬間。 apm更貼心照顧一眾捱夜睇波的球迷，特別準備多個觀賽及放鬆體驗，讓大家盡情投入賽事同時享受悠閒時光。顧客於指定賽事場次憑任何即日消費或慈善捐款10元或以上可換領「熱血打氣包」一份，每份均備有能量飲品及打氣道具，令觀賽氣氛Double Up。指定賽事期間更特設「打氣鬆一ZONE」，現場備有OSIM電競按摩椅。The Point會員只需憑500積分即可享受15分鐘按摩體驗。讓球迷觀賽之餘亦可放鬆充電，盡享舒適的睇波體驗。