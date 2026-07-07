戴德梁行：全年樓價料有近10%升幅 一個情況下提防政府會「出手」｜樓市點睇

住宅市場交投熾熱，物業顧問戴德梁行今日(7日)發布2026年上半年香港物業市場回顧，該行副董事總經理及香港研究部主管鄧淑賢表示，第二季度本港住宅市場總成交宗數錄總計超過2.2萬宗，為2021年第二季以來新高。展望下半年，預期美國息率走向可能存在更大變數，部分潛在買家或再觀望市場因地緣政治發展，以及股票市場走向等對於資金流向及投資情緒的影響，股市與樓市屬相輔相成關係，「一般而言股市會較樓市走前數個月」，而港股今年暫回落超過10%，若然調整持續，有機會影響下半年樓市表現。

鄧淑賢指出，不過在本地剛需及來港留學及定居人數不斷增長的支持下，預期樓市在下半年將維持平穩發展，但節奏稍為放緩。成交方面維持預計今年住宅成交量有望錄得7.5萬宗左右水平，而全年樓價升幅有望近10%。至於租金方面，今年首5個月錄得1.8%增長，而住宅租金自2023年低位已攀升約18%，相信後市增幅會相對溫和，預期年內有約5%以內的增長。

該行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明稱，根據政府差估署數據(截至5月數據)，整體住宅樓價指數在四至五月兩個月期間上升2.5%，令今年首五個月累升7.4%。若按該行追蹤的中小型住宅單位售價指數計算，第二季度樓價較上季升約4%, 帶動上半年累升近9%。至於受歡迎屋苑樓價表現，各類型物業樓價升勢持續，當中代表細價盤的沙田第一城按季漲4.7%；代表中價市場的太古城按季上揚8.6%；而代表豪宅市場的貝沙灣亦錄得6.7%的按季升幅。然而，隨著過去一年市場購買力持續釋放，加上6月份股市波幅開始擴大，以及內地開始收緊跨境資金政策，季末的詢價量相比4、5月份高峰相對放緩。

樓價下半年若再升逾 5% 不排除政府「出手」干預

被問及本港住宅市場出現不少短炒獲利個案，黎劍明認為，樓價升得過急確實影響用家入市機會，相信政府會留意樓價走勢，而事實上本港上半年樓價累錄近一成升幅，幅度相對不少，若然下半年再錄5%或以上的升幅，屆時不排除政府會「出手」干預樓市，參考新加坡亦有相關情況。惟他強調，按目前的本港樓市情況，政府暫不需要「出手」。

黎劍明指出，本月上旬的詢價量較6月底再減少，而樓市交投表現亦見放緩。樓市屬「先量後價」，若交投量回若，樓價亦將會受壓，相信第三季市場上會陸續有投資者決定出貨，盤源數目將會增加，同時議價空間亦會擴大。