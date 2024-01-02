2023年樓市回顧｜18區成交排行榜出爐！用新界平民價進駐港島中產區

息口高企、疫後本港經濟復甦遠遜預期，2023年樓市表現低迷。中原城市領先指數2023年累跌5.2%，已較2021年8月191.34點歷史高位，大跌逾22%。不少中產地區屋苑，在移民筍盤湧現下，有很多平民價單位選擇，去年成為上車客、投資者及換樓客的尋寶地。中原地產統計2023年全港18區成交量分布，發現在剛過去的一年，屬傳統中產社區的港島東區，去年二手交投最活躍，錄得逾2,500宗買賣登記，成全港之冠，平均每伙售價逾1,100萬元。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2023年二手交投表現未及一手，發展商多個新盤低價出擊，形成「一手升、二手跌」。據中原樓市大數據顯示，2023年全港暫錄得27,620宗二手私樓買賣登記，較去年全年29,493宗少逾6%，勢再創1996年有紀錄以來27年歷史新低。 細看全港18區成交量分布，除了港島東區和深水埗區錄得升幅之外，其餘16區均報跌，跌幅介乎約1%至19%。當中以包括東涌在內的離島區跌幅大，2023年註冊量有670宗，比去年824宗大減約19%；其次是包括將軍澳在內的西貢區，成交量按年減至18%，至2,160宗。

港島東區今年成交最旺 移民潮下，中產地區成執平貨對象。數據顯示，原來港島東區2023年成交最旺，錄得2,512宗二手私樓買賣登記，較2022年全年2,457宗增加逾2%，排名由2022年第5位，晉升到去年第1位，總成交金額亦由2022年224.9億元，增逾兩成至去年276.6億元，平均每個單位售價1,101萬元；其次是深水埗區錄2,468宗，按年升近四成，主要涉及市建局長沙灣善里/福華街收購重建項目，涉及逾800伙；第3位為沙田區錄2,310宗，按年跌近7%。 至於以名校網招徠的九龍城區，去年表現未見突出，只錄得2,210宗成交，按年跌17.8%，排名由2022年第1位，跌到去年第5位。黃大仙區則「包尾」，去年僅403宗成交。