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地產
2024-01-02 08:00:00

2023年樓市回顧｜18區成交排行榜出爐！用新界平民價進駐港島中產區

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2023年樓市回顧｜18區成交排行榜出爐！用新界平民價進駐港島中產區

2023年樓市回顧｜18區成交排行榜出爐！用新界平民價進駐港島中產區

息口高企、疫後本港經濟復甦遠遜預期，2023年樓市表現低迷。中原城市領先指數2023年累跌5.2%，已較20218191.34點歷史高位，大跌逾22%。不少中產地區屋苑，在移民筍盤湧現下，有很多平民價單位選擇，去年成為上車客、投資者及換樓客的尋寶地。中原地產統計2023年全港18區成交量分布，發現在剛過去的一年，屬傳統中產社區的港島東區，去年二手交投最活躍，錄得逾2,500宗買賣登記，成全港之冠，平均每伙售價逾1,100萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2023年二手交投表現未及一手，發展商多個新盤低價出擊，形成「一手升、二手跌」。據中原樓市大數據顯示，2023年全港暫錄得27,620宗二手私樓買賣登記，較去年全年29,493宗少逾6%，勢再創1996年有紀錄以來27年歷史新低。

細看全港18區成交量分布，除了港島東區和深水埗區錄得升幅之外，其餘16區均報跌，跌幅介乎約1%19%。當中以包括東涌在內的離島區跌幅大，2023年註冊量有670宗，比去年824宗大減約19%；其次是包括將軍澳在內的西貢區，成交量按年減至18%，至2,160宗。

2023年樓市回顧｜18區成交排行榜出爐！用新界平民價進駐港島中產區

全港18區成交量分布，除了港島東區和深水埗區錄得升幅之外，其餘16區均報跌，跌幅介乎約1%至19%。

港島東區今年成交最旺

移民潮下，中產地區成執平貨對象。數據顯示，原來港島東區2023年成交最旺，錄得2,512宗二手私樓買賣登記，較2022年全年2,457宗增加逾2%，排名由2022年第5位，晉升到去年第1位，總成交金額亦由2022年224.9億元，增逾兩成至去年276.6億元，平均每個單位售價1,101萬元；其次是深水埗區錄2,468宗，按年升近四成，主要涉及市建局長沙灣善里/福華街收購重建項目，涉及逾800伙；第3位為沙田區錄2,310宗，按年跌近7%

至於以名校網招徠的九龍城區，去年表現未見突出，只錄得2,210宗成交，按年跌17.8%，排名由2022年第1位，跌到去年第5位。黃大仙區則「包尾」，去年僅403宗成交。

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南豐新邨呎價失守萬元關口

中原地產港島東區首席營業董事何偉強表示，港島東區為傳統中產地區，近年受移民潮及加息等因素影響，該區樓價跌幅顯著，去年再跌近8%，多個熱門中產屋苑入場費已跌至「新界價」，吸引上車客趁機進駐中產地區，令東區去年成交量表現較突出。

就以龍頭屋苑太古城為例，兩房跌至「6球」有交易，同區老牌屋苑南豐新邨，近日呎價更失守1萬元。南豐新邨3座低層A室，實用面積約570方呎，三房間隔。原叫價720萬元，最終累減152萬或約21.1%，獲同區租客以568萬承接，低市價約8%，呎價僅9,965元，重返2016年水平。

太古城「6球」有交易

港島東區去年首5個成交量最多二手屋苑，分別是太古城(276)、康怡花園(151)、杏花邨(151)、藍灣半島(79)，以及南豐新邨(65)。太古城貴為十大藍籌屋苑之一，更向來有中產身份象徵，去年暫錄得276宗成交，與2022年全年278宗相若，但平均呎價跌至16,569元，按年跌一成，創7年新低。

太古城移民盤低價個案湧現，如鄱陽閣一個中層D室，實用面積約583方呎，兩房間隔。單位早於去年9月中以820萬元放盤，但由於移民放售物業，最終累減170萬元或約20.7%，上月以650萬元沽出，呎價僅約11,149元。

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區內另一中產屋苑康怡花園，臨近去年年尾再錄移民盤成交。康怡花園上月錄得約6宗成交，中原地產首席分區營業經理楊文傑表示，其中位於N座鳯凰樓層單位，實用面積約461方呎，兩房間隔，以668萬元沽出，呎價約14,490元，買家為用家。原業主已移民海外，早於20077280萬元買入，是次沽出帳面獲利388萬元或近1.4倍。

在十多年前，有報告港島東區「百萬富翁」在全港最多，達7.3萬人，以人數計是全港十八區之冠。所謂「百萬富翁」，是指有流動資產達100萬元或以上。

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