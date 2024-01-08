2024上車盤｜全港叫價「3球」內二手放盤數目增加 南區私樓兩房都有份！(多圖)｜二手市況

樓價下行，多區上車盤陸續跌穿300萬元心理關口，市民要上車變得更加容易。據中原地產數據顯示，只需付100元釐印費的300萬元以下超細價單位，2023年全年成交量突破2,000宗水平，按年激增近五成，創6年新高。

400萬元或以下的首置物業可承做最多九成樓按，向來定義為「上車盤」。直至2019年10月，上屆政府發表的《施政報告》，將首置客最高九成按揭貸款的樓價上限，由400萬元擴大至800萬元。雖然本港在疫情後全面復蘇，但速度比想像中慢，樓市更飽受移民潮及加息之苦，政府去年多次出招刺激樓市，包括2月公布的《財政預算案》，調低樓價1,000萬元以下的住宅物業從價印花稅，當中樓價300萬元或以下的超細價樓，只象徵式收取100元釐印費。「上車盤」有新定義，300萬樓下先叫做上車盤。

以往叫做上車盤的300萬元內單位，絕多數是單幢式舊樓、面積僅100、200方呎的微型單位，屋苑比較少見。隨着樓價急速向下，中原城市領先指數CCL已比高峯期累瀉逾兩成，樓價300萬元以下成交亦顯著增加。