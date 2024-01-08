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地產
2024-01-08 08:00:00

2024上車盤｜全港叫價「3球」內二手放盤數目增加 南區私樓兩房都有份(多圖)｜二手市況

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2024上車盤｜全港叫價「3球」內二手放盤數目增加 南區私樓兩房都有份(多圖)｜二手市況

2024上車盤｜全港叫價「3球」內二手放盤數目增加 南區私樓兩房都有份(多圖)｜二手市況

樓價下行，多區上車盤陸續跌穿300萬元心理關口，市民要上車變得更加容易。據中原地產數據顯示，只需付100元釐印費的300萬元以下超細價單位，2023年全年成交量突破2,000宗水平，按年激增近五成，創6年新高。

400萬元或以下的首置物業可承做最多九成樓按，向來定義為「上車盤」。直至201910月，上屆政府發表的《施政報告》，將首置客最高九成按揭貸款的樓價上限，由400萬元擴大至800萬元。雖然本港在疫情後全面復蘇，但速度比想像中慢，樓市更飽受移民潮及加息之苦，政府去年多次出招刺激樓市，包括2月公布的《財政預算案》，調低樓價1,000萬元以下的住宅物業從價印花稅，當中樓價300萬元或以下的超細價樓，只象徵式收取100元釐印費。「上車盤」有新定義，300萬樓下先叫做上車盤。

以往叫做上車盤的300萬元內單位，絕多數是單幢式舊樓、面積僅100200方呎的微型單位，屋苑比較少見。隨着樓價急速向下，中原城市領先指數CCL已比高峯期累瀉逾兩成，樓價300萬元以下成交亦顯著增加。

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據中原地產數據顯示，只需付100元釐印費的300萬元以下超細價單位，2023年全年成交量突破2,000宗水平，按年激增近五成，創6年新高。

屯門私人屋苑「2字頭」有交

新界區屋苑陸續跌穿300萬元。屯門區1月暫錄得約7宗成交，已有兩宗私樓造價低見「2字頭」，其中凱德花園2座中層H室，實用面積312方呎，僅售289萬元，呎價約9,263元。翻查資料，同座高層H2021年造價達430萬元，意味同類單位3年間回落141萬元或約33%

九龍灣「上車三寶」之一的得寶花園造價險守「3球」關口，屋苑上月唯一1宗成交為F座低層8室，實用面積約253方呎，去年9月以358萬元放盤，最終以310萬元易手，呎價約12,253元。

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100元釐印費上車盤受惠

據中原地產數據顯示，2023年全港共錄得約2,258宗樓價300萬元或以下一、二手私樓買賣登記，較2022年的1,553宗大增47%，屬2017年的3,137宗後、6年以來新高；該類細銀碼單位佔同期整體成交量，從2021年僅2.6%升至20223.9%2023年更高見近6%，可見300萬元以下單位成交比重，隨着樓價下跌而顯著攀升。該2,258宗成交中，二手佔99%2,243宗，一手只有15宗，並來自兩個新盤，包括油塘「親海駅」及粉嶺「ONE INNOVALE」，後者佔13宗最多。

按地區分析，九龍區最多300萬元以下成交，佔1,105宗，其次新界西佔573宗，港島及新界東各有373207宗。若再細分成全港18區，則以深水埗區最多這類成交，有352宗，之後是油尖旺及九龍城區，分別341198宗，離島最少，錄23宗。

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納米樓風光不再，不少納米單位「身價」陸續跌穿300萬元關口。(中原地產圖片)

全港300萬內放盤增至逾700

根據中原地產網上放盤資料顯示，目前全港叫價低於300萬元的二手放盤量增加逾兩成至722個，佔整體放盤量40,469個約1.8%。對比今年1月整體43,574個二手放盤中，同類叫價放盤只有581個，佔比約1.3%

至於被譽為全港富貴地區的港島南區，都有300萬元以下選擇，去年錄得35宗成交。但據中原地產前綫代理透露，南區大部分300萬元以下買賣登記涉及近親轉讓。據中原地產網上放盤資料顯示，目前南區該類單位放盤共有27個，私樓得「一千零一個」，為香港仔大道一個樓齡將近50年的舊樓單位，面積315方呎，屬兩房間隔。雖叫價300萬元，因裝修較為殘舊，新買家要預留一筆裝修費，單位勝在廳大房大，間隔見用。

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