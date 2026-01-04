熱門搜尋:
地產
2026-01-04 18:50:00

2025年CCL最終報144.11點 按年升4.7%｜樓市走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報144.11點，按周升0.38%，創20246月初後81(1年半)次高，是1211日美國聯儲局減息0.25厘，本港主要銀行維持最優惠利率不變當周市況。在低息環境下，樓市氣氛樂觀向好，加上新盤銷情不俗，業主心態變強，反價封盤情況增多，買家需要追價，有助推動樓價繼續上升。2026年首季目標147(2024年撤辣後的高位)CCL再升2.89點或2.01%便達到。

20255月拆息回落，樓價見底回升，CCL5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升6.62%2025年樓價最終累升4.70%，扭轉過去3年跌勢，2024年跌6.50%2023年跌6.37%2022年跌15.56%。另外，最新CCL20253月財案前134.89點低位升6.84%，較20249月首次減息前135.86點低位升6.07%，較20218191.34點歷史高位跌24.68%1230日西沙「SIERRA SEA」2A期公布首張價單148伙，12日九龍佐敦谷彩興路住宅地截標，恒指重上26,000點關口，對本地二手樓價的影響將於20261月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周升0.26% 港九市區樓價升新界兩區跌

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass145.18點，按周升0.26%CCL(中小型單位)144.12點，按周升0.40%CCL MassCCL(中小型單位)齊創20245月中後85周次高。CCL(大型單位)144.10點，按周升0.28%，指數創20248月初後73周第4高。

四區樓價，港九市區升，新界兩區跌。九龍CCL_Mass144.73點，按周升0.76%，指數創202312月初後108(2)次高。港島CCL_Mass140.16點，按周升0.55%。新界東CCL_Mass158.62點，按周跌0.36%，終止6周連升，指數仍為20244月底後87周次高。新界西CCL_Mass132.73點，按周跌0.28%，連跌2周共0.61%，指數仍為20246月底後79周第4高。

全年八大樓價指數齊升   扭轉3年跌勢

以正式買賣合約日期計，指數與2024年底相比，2025年全年八大樓價指數齊升，CCL累升4.70%CCL Mass5.10%CCL(中小型單位)5.20%CCL(大型單位)2.31%，港島升1.15%，九龍升8.16%，新界東升6.90%，新界西升3.40%

