2025年CCL最終報144.11點 按年升4.7%｜樓市走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報144.11點，按周升0.38%，創2024年6月初後81周(逾1年半)次高，是12月11日美國聯儲局減息0.25厘，本港主要銀行維持最優惠利率不變當周市況。在低息環境下，樓市氣氛樂觀向好，加上新盤銷情不俗，業主心態變強，反價封盤情況增多，買家需要追價，有助推動樓價繼續上升。2026年首季目標147點(即2024年撤辣後的高位)，CCL再升2.89點或2.01%便達到。

2025年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升6.62%，2025年樓價最終累升4.70%，扭轉過去3年跌勢，2024年跌6.50%，2023年跌6.37%，2022年跌15.56%。另外，最新CCL較2025年3月財案前134.89點低位升6.84%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升6.07%，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.68%。12月30日西沙「SIERRA SEA」第2A期公布首張價單148伙，1月2日九龍佐敦谷彩興路住宅地截標，恒指重上26,000點關口，對本地二手樓價的影響將於2026年1月下旬公佈的CCL才開始反映。