西九四小龍兩房「7球」有交易！昇悅居降價7%沽 宇晴軒22年升值2倍｜二手樓成交

樓市氣氛向好，有「西九四小龍」之稱的昇悅居、泓景臺、宇晴軒及碧海藍天，因鄰近港鐵荔枝角站，其他交通配套亦見便利，加上生活配套不俗，是不少買家入市目標屋苑，近期市場分別錄得昇悅居及宇晴軒的兩房單位買賣。
外區客745萬購入昇悅居
中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，分行最新促成昇悅居6座高層A室成交，單位實用面積約460方呎，採兩房間隔，坐向正南方，享內園景致。最初開價800萬元放售，降價55萬元或約6.9%，以745萬元沽出，呎價約16,196元。
許永生透露，新買家為外區客，鍾情單位擁清靜內園景，議價後感合理即決定入市自用。據悉，原業主於2016年以585萬元購入單位，持貨約10年，現轉售帳面獲利160萬元，單位期內升值約27.4%。
即睇荔枝角昇悅居放盤 (House730)
宇晴軒兩房呎售1.6萬
利嘉閣地產西九龍昇悅居分行高級聯席董事李啟昌稱，宇晴軒3座中低層B室，實用面積約441方呎，採兩房間隔，望內園景。
李啟昌續稱，新買家為區內客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上址放盤，即相約代理睇樓。客人心儀屋苑周邊起居配套方便，加上單位開則四正實用，景觀理想，於是洽購。原叫價718萬元，議價後以708萬元售出，呎價約16,054元。
據悉，原業主於2004年以約236萬元購入上址，持貨約22年，現沽出帳面大賺約472萬元，物業期內升值約2倍。李啟昌補充，該屋苑目前約有50個單位放盤，最低入場費由約730萬元起。