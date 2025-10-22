8月份私宅落成量按月減65% 動工量創20個月新高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，期內有巨無霸項目開展動工，帶動八月份私宅動工量一舉增至近三千伙，按月大增六成。根據屋宇署發表的最新數據，八月份全港共有9個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），包括長沙灣發祥街西1號(2,260伙)、西營盤皇后大道西/賢居里(IL 9089)(231伙)、大埔公路大埔滘段(TPTL 234)(168伙)、九龍城衙前塱道3至13號(瑧博)(120伙)、中環士丹頓街55號(100伙)、粉嶺置福圍15號(48伙)、北角建華街57號及堡壘街66號(46伙)、九龍塘歌和老街14號(10伙)及渣甸山包華士道8號(1伙)。此外，屋宇署再修訂今年一月份動工項目，新增北角英皇道277至291號(皇都)( 582伙)及淺水灣道92號( 1伙)。據此，今年首八個月私宅動工量累計6,441伙，較去年同期增加32%，並已超越去年全年動工量(5,030伙)28%。
此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，2025年八月份全港共有1個項目，合共592個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較七月份的1,695伙減少65%；至於今年首八個月累計共12,351伙私宅落成，較去年同期的9,624伙增加28%，為三年同期最多。
根據資料顯示，七月份本港共有1個私宅項目正式落成，為柴灣「海德園」第1期(592伙)。按地區劃分，今年首八個月九龍區共有21個項目、合共7,557個單位落成，佔整體比例約61.2%；港島區共有13個項目落成，涉及單位總數2,452伙，佔同期整體私宅落成量逾19.8%；新界區則有5個項目落成，涉及2,342伙，佔整體私宅落成量近19.0%。
陳海潮指出，今年首八個月私宅落成量已達差估署預測全年20,862伙的59.2%，預料年內部分大型項目將陸續取得入伙紙，包括將軍澳日出康城12B期「PARK SEASONS」(685伙)及12A期「SEASONS PLACE」(650伙)、元朗「柏瓏III」(680伙)等，加上其他中小型項目，估計今年落成量約2萬至2.1萬伙水平，與差估署預測數字相近。