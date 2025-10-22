8月份私宅落成量按月減65% 動工量創20個月新高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，期內有巨無霸項目開展動工，帶動八月份私宅動工量一舉增至近三千伙，按月大增六成。根據屋宇署發表的最新數據，八月份全港共有9個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），包括長沙灣發祥街西1號(2,260伙)、西營盤皇后大道西/賢居里(IL 9089)(231伙)、大埔公路大埔滘段(TPTL 234)(168伙)、九龍城衙前塱道3至13號(瑧博)(120伙)、中環士丹頓街55號(100伙)、粉嶺置福圍15號(48伙)、北角建華街57號及堡壘街66號(46伙)、九龍塘歌和老街14號(10伙)及渣甸山包華士道8號(1伙)。此外，屋宇署再修訂今年一月份動工項目，新增北角英皇道277至291號(皇都)( 582伙)及淺水灣道92號( 1伙)。據此，今年首八個月私宅動工量累計6,441伙，較去年同期增加32%，並已超越去年全年動工量(5,030伙)28%。