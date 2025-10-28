9月登記樓宇按揭合約按月減8.9% 料全年二手私樓按揭重上2萬宗｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年9月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 6,037宗，按月減少592宗或8.9%。中銀承辦的合約有2,120宗，佔35.1%；匯豐1,205宗，佔20.0%；恒生958宗，佔15.9%；東亞525宗，佔8.7%；渣打357宗，佔5.9%。中銀整體樓按市佔率連升2個月共3.8個百分點，為7個月高位，並連續12個月居首。匯豐市佔連升6個月後回落，為5個月低位，但連續7個月居次。恒生市佔連升2個月共2.7個百分點，為3個月高位，連續7個月排名第三。另外，第三季樓宇按揭18,095宗，按季上升3,420宗或23.3%，創2023第三季後的8季新高。首9個月數字45,879宗，已達2024年全年的95.7%。
9月登記二手私人住宅現樓按揭合約1,979宗，按月增加126宗或6.8%，連升5個月共52.8%，創2024年7月後的14個月新高。第三季二手現樓按揭5,665宗，按季上升1,250宗或28.3%，創2023第二季後的9季新高，主要反映放寬印花稅及拆息急降後的情況，樓市成交增多，帶動二手現樓按揭需求。首9個月二手現樓按揭14,993宗，已達2024年全年的90.7%。預期2025年全年重上二萬宗水平，估計按年升兩成。
私樓按揭按月跌25.1%
2025年9月登記私人住宅現樓按揭3,435宗，按月下跌1,152宗或25.1%。其中一手市場616宗，二手樓市1,979宗，轉按/現契重按有667宗。二手按揭及轉按分別連升5個月及4個月，一手按揭回落至一千宗以下。第三季私人住宅現樓按揭12,044宗，按季升1,429宗或13.5%，創2023第三季後的8季新高。首9個月私人住宅現樓按揭31,133宗，已達2024年全年的87.3%。
SIERRA SEA等新盤登記量較多
9月登記私人住宅樓花按揭1,062宗，按月飆升686宗或1.82倍，數字突破一千宗，是2020年1月後逾5年半再現。登記量較多的項目：SIERRA SEA第1A (2)期、SIERRA SEA第1B期、YOHO WEST第2期YOHO WEST PARKSIDE等。第三季樓花按揭2,231宗，按季升836宗或59.9%，創2020年第一季後的22季新高。今年首9個月樓花按揭5,376宗，較2024年全年3,921宗，高出1,455宗或37.1%，料今年全年數字將創2019年後的6年新高。
9月登記居屋、夾屋、租置計劃按揭合約2,403宗，按月上升556宗或30.1%，連升2個月共1.06倍，宗數創2023年6月後的27個月新高。登記量主要集中於啟德啟悅苑、西貢安柏苑及觀塘安楹苑，顯示有新居屋入伙承辦按揭，直接推高整體資助房屋樓按宗數。第三季數字5,416宗，按季升1,962宗或56.8%，創2023年第二季後的9季新高。首9個月數字12,980宗，較2024年全年10,003宗，高出2,977宗或29.8%。