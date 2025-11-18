熱門搜尋:
地產
2025-11-18 10:30:00

9月私宅落成量按月漲近七成 僅3伙私宅動工 動工量創三個月新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，經之前一連兩個月上衝後，動工量再度轉慢。根據屋宇署今日發表的最新數據，2025年九月份全港共有2個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），包括九龍塘劍橋道33(2)及山頂山頂道 71(1)。至於，今年首三季私宅動工量累計6,444伙，較去年同期增加29%，並已超越去年全年動工量(5,030)28%

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，九月份全港共有5個項目，合共1,004個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較八月份的592伙大增近七成；至於今年首三季累計共13,355伙私宅落成，較去年同期的10,923伙增加22%，為三年同期最多。

屋宇署接獲展開工程通知私宅單位數量

9月份共有5個私宅項目落成

根據資料顯示，九月份本港共有5個私宅項目正式落成，包括紅磡「THE HADDON(453)、愉景灣N1區北19-1(意濤)19-2B(DD 352 Lot 385 RP& THE EXT. THERETO) (360)、長沙灣「幸薈」 (95)、粉嶺聯益街8(90) 及薄扶林碧荔道3739(6)

按地區劃分，今年首三季九龍區共有23個項目、合共8,105個單位落成，佔整體比例約60.7%；港島區共有14個項目落成，涉及單位總數2,458伙，佔同期整體私宅落成量逾18.4%；新界區則有7個項目落成，涉及2,792伙，佔整體私宅落成量約20.9%

獲發佔用許可證的落成私宅單位統計

料今年落成量約達2萬至2.1萬伙水平

陳海潮指出，今年首三季私宅落成量已達差估署預測全年20,862伙的64%，預料年內部分大型項目將陸續取得入伙紙，包括將軍澳日出康城12B期「PARK SEASONS(685)12A期「SEASONS PLACE(650)、元朗「柏瓏III(680)等，加上其他中小型項目，估計今年落成量約達2萬至2.1萬伙水平，與差估署預測數字相近。

