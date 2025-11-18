9月私宅落成量按月漲近七成 僅3伙私宅動工 動工量創三個月新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，經之前一連兩個月上衝後，動工量再度轉慢。根據屋宇署今日發表的最新數據，2025年九月份全港共有2個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），包括九龍塘劍橋道33號(2伙)及山頂山頂道 71號(1伙)。至於，今年首三季私宅動工量累計6,444伙，較去年同期增加29%，並已超越去年全年動工量(5,030伙)約28%。

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，九月份全港共有5個項目，合共1,004個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較八月份的592伙大增近七成；至於今年首三季累計共13,355伙私宅落成，較去年同期的10,923伙增加22%，為三年同期最多。