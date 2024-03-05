Belgravia Place次輪收逾4000票超額18倍 夥中原送總值8.8萬家電禮券｜長沙灣新盤

另外，中原地產亦為「Belgravia Place」買家送出「走辣」置業大禮。該行九龍董事劉瑛琳表示，由即日(5日)起至本月31日，經中原地產購入「Belgravia Place」開放式至一房單位的首10名買家，可獲贈價值8,888元的「名牌家電禮券」，優惠總值約88,880元。

264 方呎一房設計靈活

林達民稱，因小型單位需求急增，是次介紹項目2伙一房，單位為1B座20樓6室及7室，實用面積264方呎，室內設計皆由紐約華裔設計師Lilian Wu打造，間隔方正實用，靈活擺放傢俬；層與層之間高度約3.5米，露台以趟門設計，讓倘大的客飯廳空間範圍延伸至戶外，引入大量自然光，高層單位可飽覽主教山一帶翠綠山巒及遠眺太子大坑東遊樂場。睡房則以半透明花紋飾面大趙門設計，打開趟門時房間融入大廳。另設天花儲物空間，增加大量收納空間；開放式廚房為曲尺設計，爐頭及鋅盤分開，枱面空間充裕；單位內更鋪有EnkaSonic隔音地板，減低嘈音。