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地產
2024-03-07 23:32:30

Belgravia Place第1期5日累沽329伙 加推92伙 最平352萬｜長沙灣新盤

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Belgravia Place第1期5日累沽329伙 加推92伙 最平352萬｜長沙灣新盤

市場消息指，Belgravia Place第1期次輪銷售即日賣出約191伙，佔可售單位約92%。

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第1期周四(7)進行次輪銷售208伙，市場消息指，即日售出約191伙，佔可售單位約92%。集團對銷情非常滿意，買家以自用為主，亦有少量長線投資者；買家認為項目地段優越，交通方便，並對集團的項目質素非常有信心。

中原地產表示，錄得兩組客人購入3伙，其中一組客斥資約1,228萬元購入1伙兩房及2伙開放式單位；另一組斥資約1,549萬元購入2伙兩房及1伙一房單位。

該盤為樓市全面撤辣後首個開售全新盤，於過去周日(3日)首輪發售138伙成功即日沽清。資料顯示，「Belgravia Place」分兩期發展，第1期提供714伙，經過兩輪銷售，5日內累沽329伙，佔該期數約46%。

有見銷情理想，發展商即晚加推4號價單，涉及92伙。價單定價由391萬至2,018.6萬元，呎價介乎17,867元至26,967元；扣除最高10%折扣，折實價351.9萬至1,816.74萬元，折實呎價16,080元至24,270元。入場單位為1B2910室，實用面積198方呎，開放式間隔，折實呎價17,773元。發展商同時上載全新銷售安排，涵蓋4號價單中的24伙頂層單位，於下周一(11)發售。

「Belgravia Place」分兩期發展，當中第1期提供714伙，由相連的1A及1B座住宅大樓構成，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由177至756方呎，項目預計關鍵日期為2025年7月31日。

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