Belgravia Place第2期暫超購近10倍 展銷廳設AI室內設計生成器｜長沙灣新盤

林達民續指，相信首輪銷售大機會「一Q清袋」，項目將很快再加推及展開新一輪銷售，相信有3%至5%加價空間。對於新一份《財政預算案》放寬100元印花稅門檻，他認為，近年租務市場活躍，新措施利好開放式及一房交投，鼓勵投資者入市收租，隨著海外學生及人才輸入計劃租務需求持續增長，對未來整個樓市有鼓勵作用。

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期盡推首3張價單全數148伙於周五(28日)下午開售，單位折實價408.78萬元起，呎價15,088元起，折實平均呎價16,065元。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目截止今日(27日)下午1時，暫收1,600票，以首輪148伙計，超額認購近10倍。

展銷廳設AI室內設計生成器

林達民稱，項目首度於銷售中心增設AI室內設計生成器 (AI Interior Explorer)，以先進的AI技術為用家設計理想家居。用家只需在AI生成器上輸入簡單設計風格關鍵字，只需約短短15秒AI系統生成器即可快捷精準地綜合網上世界各地的素材，計算並生成理想家居效果圖，用家更可掃瞄二維碼下載效果圖及保存至手機。

林達民指，項目第1期及第2期兩層高的住宅會所「Club Belgravia」總面積逾20,000方呎，綜合超過20種休閒及運動設施。項目第2期的會所更擁有獨立式連露天泳池的私人宴會廳 - 「尚匯館」。宴會廳採用灰色調大理石花紋以天然色調為主，配合玫瑰金裝飾，大膽材質，呈現雅緻格調。配備高端廚房及調酒設備，同時連接戶外的「池畔燒閒匯 」的私人泳池及水漾景觀，戶外空間更設燒烤設備。