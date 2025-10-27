BLUE COAST II單日沽2伙 一周内連續售出9伙｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「Blue Coast II」過去一周持續錄得三房及四房戶成交，市場反應熱烈，今日(27日)再售出2伙，自上周一(20日)起已連續售出9伙，套現1.78億元。
成交的2伙均為三房一套連儲物房及洗手間間隔，坐落於第3座，分別位於27樓H單位及31樓G單位，成交金額分別為1,719.3萬及1,891.4萬元，而成交呎價分別為23,946及24,920元。
據了解，上述2伙均獲本地買家購入，看好港島南區物業的租金走勢及升值潛力，有見項目更擁有專屬升降機可直達鐵路及商場，因此購入作投資用途。
長實集團營業部首席經理郭子威表示，「Blue Coast II」一周接連錄得多宗大單位成交，顯示豪宅市場交投明顯加快，反映市場普遍憧憬中美有望達成全面協議，進一步帶動整體市況向好。此外，隨著年底前仍有機會迎來兩次減息，市場上不少投資者將資金轉投向物業市場，市民入市意欲逐步增強，集團正積極考慮在短期內上調售價，預期調整幅度達5%，籲買家加快入市決定。
「BLUE COAST II」由第3座及第5座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。