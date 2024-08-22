FINNIE截收逾582票超額認購8.7倍 周五推8伙特色戶招標｜鰂魚涌新盤

程德韻(左)稱，FINNIE將於周六以抽籤形式發售60伙，涵蓋34伙一房及26伙兩房單位。

宏安地產執行董事程德韻表示，項目將於周六以抽籤形式發售60伙，涵蓋34伙一房及26伙兩房單位，實用面積介乎245至364方呎。以「120天現金付款計劃」最高折扣15%計算，折實售價由428.8萬至854.3萬元，折實呎價介乎17,502元至23,470元。入場單位為3樓A室，實用面積245方呎，一房間隔，折實售價428.8萬元，折實呎價約17,502元。

由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」敲定周六(24日)公開發售60伙，今日(22日)晚上7時截止認購登記，共錄得逾582票，超額認購8.7倍，反應熱烈，反映各準買家對項目位置優勢的信心。

據銷售安排顯示，項目將會分為A及B組揀樓，A組為優先認購組別，買家須認購2至4伙，惟不可揀選多於2伙一房單位；而B組買家可認購1至2伙。

另外，「FINNIE」推出全數共8伙特色單位於明日(23日)起以招標形式發售，實用面積介乎223至626方呎，包括位於2樓的平台特色單位、位於27樓至28樓的高層平台特色單位，以及位於29樓的連平台及天台的特色單位。