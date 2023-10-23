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地產
2023-10-23 18:22:19

NOVO LAND第2A期未來兩周推全新座數 涉410伙 主攻兩房｜屯門新盤

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NOVO LAND第2A期未來兩周推全新座數 涉410伙 主攻兩房｜屯門新盤

NOVO LAND第2A期未來兩周推全新座數 涉410伙 主攻兩房｜屯門新盤

新界區焦點大型新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2A期展開新一輪銷售部署，將推出該期數全新一座CHARLOT1座，涉及410伙。新地副董事總經理雷霆以「王者登場」來形容，預計再掀起搶購熱潮。

新地代理總經理陳漢麟表示，「NOVO LAND」第2A期壓軸推出的CHARLOT由第1A座及第1B座組成，提供410伙，實用面積介乎2731,297方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。當中兩房佔最多，達182伙，實用面積由367472方呎。其次為三房，提供156伙，實用面積由515724方呎。一房則涉52伙，實用面積由293295方呎。至於連平台或天台特色單位設20伙，實用面積由2731,297方呎。

陳漢麟指，CHARLOT單位景觀多元化，可享會所度假式園林泳池、會所綠化園景或農場景致，加上多元化戶型可吸納不同的上車客、換樓客及大家庭，對是次推出的戶型充滿信心。定價方面，他稱言之尚早，會待《施政報告》公布後，按市場氣氛而定；集團亦準備全新示範單位，詳情稍後公布。

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白石角University Hill餘下約200伙同步推售

雷霆稱，「NOVO LAND」過去數輪銷售皆銷情理想，在15個月之內售出超過2,600伙，是近年最暢銷樓盤，不少客人對CHARLOT引頸以待，相信是次銷售會吸引不同客源。他透露，除「NOVO LAND」第2ACHARLOT外，集團未來兩周至三周會推出白石角「University Hill」第2期的餘下單位，涉及約200伙；短期內「NOVO LAND」及「University Hill」都會公布價單及銷售安排。

另外，雷霆表示，新地與港鐵(066)合作發展的天水圍天榮站「YOHO WEST」，項目銷售準備得如火如荼，將部署11月中登場；而第四季集團亦將推出啟德「天璽．天」及「天璽．海」。

NOVO LAND第2A期未來兩周推全新座數 涉410伙 主攻兩房｜屯門新盤

新地未來兩周至三周會推出白石角「University Hill」第2期的餘下單位，涉及約200伙。(資料圖片)

雷霆：現時樓市管理措施已不適用

新一份《施政報告》周三(25)出爐，雷霆認為，無論《施政報告》會否推出利好樓市政策，集團繼續貫徹「月月有樓賣」。他坦言，現時樓市管理措施已不適用，希望政府能夠就現時市況撤辣，目前暫不揣測《施政報告》實際內容，惟相信之後市況會轉好，市場上較多樓盤推出可百花齊放。

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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