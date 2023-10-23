NOVO LAND第2A期未來兩周推全新座數 涉410伙 主攻兩房｜屯門新盤

新界區焦點大型新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期展開新一輪銷售部署，將推出該期數全新一座CHARLOT第1座，涉及410伙。新地副董事總經理雷霆以「王者登場」來形容，預計再掀起搶購熱潮。

新地代理總經理陳漢麟表示，「NOVO LAND」第2A期壓軸推出的CHARLOT由第1A座及第1B座組成，提供410伙，實用面積介乎273至1,297方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。當中兩房佔最多，達182伙，實用面積由367至472方呎。其次為三房，提供156伙，實用面積由515至724方呎。一房則涉52伙，實用面積由293至295方呎。至於連平台或天台特色單位設20伙，實用面積由273至1,297方呎。

陳漢麟指，CHARLOT單位景觀多元化，可享會所度假式園林泳池、會所綠化園景或農場景致，加上多元化戶型可吸納不同的上車客、換樓客及大家庭，對是次推出的戶型充滿信心。定價方面，他稱言之尚早，會待《施政報告》公布後，按市場氣氛而定；集團亦準備全新示範單位，詳情稍後公布。