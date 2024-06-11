NOVO LAND開價｜中原陳永傑：第3B期定價平絕市場 發展商用價錢起動市場

6月份焦點全新盤之一、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期今日(11日)公布首張價單，涉及154伙，提供最高15%折扣，折實售價由298.77萬元起，折實平均呎價11,598元，較去年5月推出的項目第2A期折實平均呎價13,598元，相隔約1年低約14.7%；更屬「NOVO LAND」目前已推出應市的期數最平。

首批單位「一 Q 清枱」不成問題

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「NOVO LAND」第3B期開價極為吸引，即使與去年11月同系列第2A期最新價單相比亦低近13%，但當時樓市仍未撤辣，現時第3B期定價低過未撤辣時，而入場單位售價低於300萬元，更為以往眾多期數首見，同區以至全新大型樓盤亦屬罕見。他指，是次發展商提供大折扣，定價平絕市場，可見去貨決心相當大，用價錢起動市場，相信項目今次張力強勁，定必掀起搶購潮，除吸引用家，亦會吸引投資者入市。項目已入伙單位呎租一般超過40元，在「樓價跌、租金升」情況下，租金回報估計有約4厘，相信今期將錄得超額認購，首批單位「一Q清枱」不成問題，料發展商會盡快加推應市。