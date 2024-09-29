ONE JARDINE'S LOOKOUT加推18伙開放式戶 折實入場價不足360萬｜跑馬地新盤

楊政龍稱，ONE JARDINE'S LOOKOUT是次推出的開放式單位，為港島東半山罕有低於360萬元起的全新住宅，屬港島優質投資單位。

英皇國際(163)旗下跑馬地新盤「ONE JARDINE’S LOOKOUT」昨日(28日)以價單形式推售85伙，成為減息後首個開賣全新盤，最終全數單位開售4小時內悉數沽清。有見首輪銷售報捷，今日(29日)加推第3號價單，涉及18伙開放式單位，維持最高折扣10%，折實售價由359.64萬元起。

今批單位涵蓋2至27樓A室，實用面積介乎179至180方呎。價單定價由399.6萬至441.1萬元，呎價介乎22,200元至24,645元。扣除最高10%折扣，單位折實售價由359.64萬至397.03萬元，折實呎價介乎19,980元至22,181元。折實最低售價及呎價單位同為2樓A室，實用面積180方呎。