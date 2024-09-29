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2024-09-29 21:21:36

ONE JARDINE'S LOOKOUT加推18伙開放式戶 折實入場價不足360萬｜跑馬地新盤

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ONE JARDINE'S LOOKOUT加推18伙開放式戶 折實入場價不足360萬｜跑馬地新盤

楊政龍稱，ONE JARDINE'S LOOKOUT是次推出的開放式單位，為港島東半山罕有低於360萬元起的全新住宅，屬港島優質投資單位。

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英皇國際(163)旗下跑馬地新盤「ONE JARDINES LOOKOUT」昨日(28)以價單形式推售85伙，成為減息後首個開賣全新盤，最終全數單位開售4小時內悉數沽清。有見首輪銷售報捷，今日(29)加推第3號價單，涉及18伙開放式單位，維持最高折扣10%，折實售價由359.64萬元起。

今批單位涵蓋227A室，實用面積介乎179180方呎。價單定價由399.6萬至441.1萬元，呎價介乎22,200元至24,645元。扣除最高10%折扣，單位折實售價由359.64萬至397.03萬元，折實呎價介乎19,980元至22,181元。折實最低售價及呎價單位同為2A室，實用面積180方呎。

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英皇國際副主席楊政龍表示，是次推出的開放式單位為港島東半山罕有低於360萬元起的全新住宅，屬港島優質投資單位。近期減息及恒指反彈有助帶動樓市走勢，相信供平過租將重現，位處東半山優質地段的精品單位一定吸引無論自住或投資客人，希望準買家把握最後「明升價」入市機會。

ONE JARDINE'S LOOKOUT加推18伙開放式戶 折實入場價不足360萬｜跑馬地新盤

ONE JARDINE’S LOOKOUT昨日(28日)以價單形式推售85伙，最終全數單位開售4小時內悉數沽清。

東半山屬傳統豪宅區及一線校網，項目鄰近馬場、高級會所、專業醫療中心及養和醫院，故東半山一向為城中名流、專業人士的理想居住地方，優質租客亦同具保證，其租務市場一向活躍，同系「The Unit Happy Valley」呎租曾高見120元，預計未來租金回報可達6厘至7厘，相當可觀。

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發展商早前曾稱計劃保留開放式單位作收租之用，此戶型單位設有22伙，實用面積介乎179180方呎。

「ONE JARDINE’S LOOKOUT」位於跑馬地宏德街1號，提供123伙，實用面積介乎147至1,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及特色單位，預計入伙日期為今年12月31日。

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