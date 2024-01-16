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地產
2024-01-16 15:22:48

PARK YOHO Napoli周六推售12伙兩房戶 入場最平647.8萬｜元朗半新盤

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PARK YOHO Napoli周六推售12伙兩房戶 入場最平647.8萬｜元朗半新盤

該批單位折實售價由647.8萬至785.3萬元，折實呎價介乎13,253元至13,728元。（資料圖片）

新鴻基地產(016)旗下已屆現樓、樓齡約4年的元朗「PARK YOHO Napoli繼昨日（15）突上價單後，新上載最新銷售安排，落實於本周六（20日）起，以先到先得形式推售12兩房戶

今批推售涉及單位為21B2樓、7樓及12樓的AD室，屬兩房及兩房連儲物室間隔，實用面積包括487方呎及572方呎。扣除最高13%折扣後，折實售價由647.8萬至785.26萬元，折實呎價介乎13,252元至13,728元。

該批推售單位適用4項付款計劃，包括「360日付款計劃」、「現金付款計劃」、「360日特別付款計劃」及「現金特別付款計劃」，總折扣率介乎10%13%。同時提供多項回贈，包括樓價7.5%的印花稅直送、6%的業主現金回贈或4%的外來人才現金回贈、1%的首置買家現金回贈等。當中向曾租住「PARK YOHO Napoli」第21A座、第21B座或第22座的住客，提供樓價2%現金回贈。

發展商表示，項目第21A座、第21B座或第22座單位轉租為售，均會進行翻新，定價亦反映相關情況。項目提供現樓單位予有興趣買家參觀。

PARK YOHO Napoli」為峻巒發展項目第2B期，提供712伙，於20189月開售，迄今累沽約529伙，套現逾51億元。

即睇元朗PARK YOHO Napoli最新資訊 (Hosue730)

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