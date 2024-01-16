PARK YOHO Napoli周六推售12伙兩房戶 入場最平647.8萬｜元朗半新盤

該批推售單位適用4項付款計劃，包括「360日付款計劃」、「現金付款計劃」、「360日特別付款計劃」及「現金特別付款計劃」，總折扣率介乎10%至13%。同時提供多項回贈，包括樓價7.5%的印花稅直送、6%的業主現金回贈或4%的外來人才現金回贈、1%的首置買家現金回贈等。當中向曾租住「PARK YOHO Napoli」第21A座、第21B座或第22座的住客，提供樓價2%現金回贈。