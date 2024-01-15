PARK YOHO Napoli突加推74伙 折實最平647.8萬 設多項現金回贈｜元朗半新盤

雷霆向傳媒指，「PARK YOHO Napoli」新價單是以市價推售。(資料圖片)

提供4項付款計劃 設多項回贈吸客 是次提供4項付款計劃，包括「360日付款計劃」、「現金付款計劃」、「360日特別付款計劃」及「現金特別付款計劃」，總折扣率介乎10%至13%。同時提供多項回贈，包括樓價7.5%的印花稅直送、6%的業主現金回贈或4%的外來人才現金回贈、1%的首置買家現金回贈等。當中向曾租住「PARK YOHO Napoli」第21A座、第21B座或第22座的住客，提供樓價2%現金回贈。 雷霆：新價單以市價推售 新地副董事總經理雷霆向傳媒指，「PARK YOHO Napoli」新價單是以市價推售，上一次推售日期已經是約3年前，加上單位貨種不同，而且不同人士購買，亦有不同的優惠，所以價錢上不能直接比較。

「PARK YOHO Napoli」為峻巒發展項目第2B期，提供712伙，於2018年9月開售，迄今累沽約529伙，套現逾51億元。(資料圖片)