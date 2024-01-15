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地產
2024-01-15 19:22:52

PARK YOHO Napoli突加推74伙 折實最平647.8萬 設多項現金回贈｜元朗半新盤

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PARK YOHO Napoli突加推74伙 折實最平647.8萬 設多項現金回贈｜元朗半新盤

是次加推包括22伙三房戶，44伙兩房戶，以及7伙特色戶。（資料圖片）

連續8年成為「賣樓王」的新鴻基地產(016)，旗下已屆現樓、樓齡約4年的元朗PARK YOHO Napoli今日(15日)突擊上載6號價單，涉及74伙。最高折扣率由原先的16%降至13%，單位折實售價由647.8萬元起，折實呎價12,967元起，折實平均呎價約13,756元，較對上一張於2021年推出的5號價單17,909元，大幅低約23.2%。

是次加推單位涵蓋第21ACD室，以及第21BABCD室，包括44為兩房、22伙三房及8伙特色戶，實用面積介乎4601,012方呎。扣除最高13%折扣後，折實售價由647.8萬至2,015.2萬元，折實呎價介乎12,967元19,913元。

入場單位為第21B2B室，實用面積487方呎，兩房間隔，折實售價647.8萬元，呎價約13,302元。至於售價及呎價最高單位為第21B16A室，屬頂層特色戶，三房間隔，實用面積1,012方呎，連88方呎平台及582方呎天台，折實售價2,015.2萬元，呎價約19,913元。

PARK YOHO Napoli突加推74伙 折實最平647.8萬 設多項現金回贈｜元朗半新盤

雷霆向傳媒指，「PARK YOHO Napoli」新價單是以市價推售。(資料圖片)

提供4項付款計劃 設多項回贈吸客

是次提供4項付款計劃，包括「360日付款計劃」、「現金付款計劃」、「360日特別付款計劃」及「現金特別付款計劃」，總折扣率介乎10%至13%。同時提供多項回贈，包括樓價7.5%的印花稅直送、6%的業主現金回贈或4%的外來人才現金回贈、1%的首置買家現金回贈等。當中向曾租住「PARK YOHO Napoli」第21A座、第21B座或第22座的住客，提供樓價2%現金回贈。

雷霆：新價單以市價推售

新地副董事總經理雷霆向傳媒指，「PARK YOHO Napoli」新價單是以市價推售，上一次推售日期已經是約3年前，加上單位貨種不同，而且不同人士購買，亦有不同的優惠，所以價錢上不能直接比較。

PARK YOHO Napoli突加推74伙 折實最平647.8萬 設多項現金回贈｜元朗半新盤

「PARK YOHO Napoli」為峻巒發展項目第2B期，提供712伙，於2018年9月開售，迄今累沽約529伙，套現逾51億元。(資料圖片)

空置稅後解封後轉租為售

是次推售的「PARK YOHO Napoli」第21座，早前因空置稅而轉作出租。上任特首林鄭月娥曾於2018年提出新房策六招，包括提出徵收一手樓空置稅，促使發展商加快一手私人住宅單位的供應。發展商變陣將推售中的現樓項目轉售為租，其中新地繼北角「海璇」第6座保留作服務式住宅出租後，「PARK YOHO Napoli」第21及22座也轉作出租用途。至2020年，由於一手樓空置稅在社會上有極大迴響，香港經濟亦在疫情下受到負面影響，政府最終撤回一手樓空置稅。

資料顯示，「PARK YOHO Napoli」為峻巒發展項目第2B期，提供712伙，於2018年9月開售，迄今累沽約529伙，套現逾51億元。對上一宗一手成交為20座15樓B室，實用面積932方呎，於2022年6月以1,723.51萬元售出，呎價約18,493元。

即睇元朗PARK YOHO Napoli最新資訊 (Hosue730)

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