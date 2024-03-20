SEASONS PLACE暫收8000票、超額逾20倍 大手客組別入票增多｜將軍澳新盤

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」推售在即，將於周六(23日)展開首輪銷售涉368伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目截止今日(20日)暫收8,000票，以推售368伙計，超額認購逾20倍，料最終票數能突破1萬，將於周五(22日)下午5時截止收票。
黃光耀指，目前至少購買2至6伙的大手客A1組錄得300組，當中內地客及本地客各佔半，銷售安排公布後，有意購買6伙的準買家由約20組增至50組，考慮購入一房單位為主。
項目引入嬋柔運動設備
黃光耀續指，3月一手成交已突破2,800伙，較減辣前高幅度增長約10倍，相信本月一手成交有望錄逾4千宗。同時減辣後新盤貨尾持續減少，待去到正常化水平，樓價將會鞏固穩定。
另外，「SEASONS PLACE」健身主題區設有24小時健身室，以及嬋柔運動設備等，項目夥嬋柔運動中心「Be Plus」，於入伙後首年為住戶提供體驗課程及優惠。
「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。