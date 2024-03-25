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地產
2024-03-25 21:38:00

SEASONS PLACE次輪速收6000票 超額逾20倍｜將軍澳新盤

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SEASONS PLACE次輪速收6000票 超額逾20倍｜將軍澳新盤

SEASONS PLACE市場反應持續熱烈，截至今日(25日)晚上8時，已速收6,000票，超額認購逾20倍。

撤辣後首個港鐵上蓋全新盤、由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」將於本周三(27)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目市場反應持續熱烈，截至今日(25)晚上8時，已速收6,000票，超額認購逾20倍。

黃光耀表示，項目上周六(23)首輪發售368伙極速沽清，用家、大手投資客熱烈追捧，榮登「今年首輪一Q清枱銷售之冠」、「今年新盤票王」創雙料冠軍。「SEASONS PLACE」次輪銷售的282伙，包括135伙一房(開放式廚房)127伙兩房(開放式廚房)5伙兩房梗廚，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎282665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,357元。

最低售價及呎價單位同為第3B9E室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積322方呎，折實售價452.3萬元，折實呎價14,047元。以定價計，次輪銷售單位預計可套現約19.71億元。

SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。

即睇日出康城SEASONS PLACE最新資訊 (House730)

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