SEASONS PLACE次輪速收6000票 超額逾20倍｜將軍澳新盤

撤辣後首個港鐵上蓋全新盤、由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」將於本周三(27日)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目市場反應持續熱烈，截至今日(25日)晚上8時，已速收6,000票，超額認購逾20倍。

黃光耀表示，項目上周六(23日)首輪發售368伙極速沽清，用家、大手投資客熱烈追捧，榮登「今年首輪一Q清枱銷售之冠」、「今年新盤票王」創雙料冠軍。「SEASONS PLACE」次輪銷售的282伙，包括135伙一房(開放式廚房)、127伙兩房(開放式廚房)、5伙兩房梗廚，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎282至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,357元。