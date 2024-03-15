SEASONS PLACE示範單位｜323呎一房及665呎三房有得睇！呈現代簡約風格(多圖有片)｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」為康城商場上蓋最後一個住宅項目，亦屬會德豐「O’ East」系列壓軸項目，由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎。
項目設有4個示範單位，涵蓋一房至三房間隔，包括1伙一房開放式廚房無改動示範單位，以第3A座38樓F室為藍圖搭建；1伙三房梗廚無改動示範單位，以第3B座38樓A室為藍圖搭建。另設2伙兩房，均以第3A座38樓C室為藍本搭建，分別為經改動連裝修示位及無改動示位，實用面積453方呎。
一房無改動示範單位—第3A座38樓F室
單位實用面積323方呎，不設玄關，客飯廳方正實用，方便擺放傢俬，配合開放式時尚廚房設計。單位利用高樓底，打造多功能收納櫃組合連智能消毒鞋櫃，以紫外線殺菌燈打造無菌家居。廚房設品牌雪櫃、洗衣幹衣機、抽油燈機及微波燒烤爐，所配備的電磁煮食爐配有3個爐頭。浴室牆身及地板以淺灰白色高級石紋瓷磚鋪砌，呈現現代簡約風格。浴室鏡櫃配置LED化妝燈及側鏡，側鏡可以自由調節角度，浴室內裝設浴室寶，保持浴室乾爽舒適。
⇊SEASONS PLACE示範單位｜第3A座38樓F室無改動⇊
三房無改動示範單位—第3B座38樓A室
單位實用面積665方呎，此標準戶型僅提供48伙，享日出康城開揚園景及部分海景。不設玄關，客飯廳方正實用，方便擺放傢俬。獨立梗廚，配備齊全品牌雪櫃、炒鑊用及雙爐頭煤氣煮食爐、蒸焗爐、微波燒烤爐及抽油煙機。浴室及主人浴室牆身及地板以灰色石紋瓷舖砌，呈現現代化簡約風格。主人浴室洗手盆櫃則選用棕色皮紋飾面，浴室配搭灰棕色天然檯面石。浴室及主人浴室均裝設浴室寶，保持乾爽舒適。主人睡房方正實用，空間偌大，擺放大床後可三邊落床，配置電插座連USB插座，方便日常充電所需。另外兩個睡房間稱方正實用，空間靈活多變。
⇊SEASONS PLACE示範單位｜第3A座38樓A室無改動⇊
「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。