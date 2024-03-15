SEASONS PLACE示範單位｜323呎一房及665呎三房有得睇！呈現代簡約風格(多圖有片)｜將軍澳新盤

一房無改動示範單位—第 3A 座 38 樓 F 室 單位實用面積323方呎，不設玄關，客飯廳方正實用，方便擺放傢俬，配合開放式時尚廚房設計。單位利用高樓底，打造多功能收納櫃組合連智能消毒鞋櫃，以紫外線殺菌燈打造無菌家居。廚房設品牌雪櫃、洗衣幹衣機、抽油燈機及微波燒烤爐，所配備的電磁煮食爐配有3個爐頭。浴室牆身及地板以淺灰白色高級石紋瓷磚鋪砌，呈現現代簡約風格。浴室鏡櫃配置LED化妝燈及側鏡，側鏡可以自由調節角度，浴室內裝設浴室寶，保持浴室乾爽舒適。 ⇊ SEASONS PLACE 示範單位｜第 3A 座 38 樓 F 室無改動 ⇊