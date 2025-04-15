SIERRA SEA示範單位｜433呎兩房 間隔寬闊實用 切合家庭客需要(多圖有片)｜西沙新盤

焦點大型全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目，預計可提供約9,500個住宅單位，規模僅次於藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島(9,812伙)。發展商首先推出第1A(2)期「SIERRA SEA」應市，由4座住宅大樓(Aqua Avenue第1、2、3及5座)組成，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。

Aqua Avenue 第 3 座 10 樓 B 室兩房

發展商設有4個示範單位，其中Aqua Avenue第3座10樓B室，為兩房(開放式廚房)間隔，層與層之間的高度最高為3.325米，實用面積433方呎，包含一個27方呎露台，為住戶創造寬敞的戶外生活空間，適合小型家庭入住，打造幸福理想居所。

全屋貫徹淺木色主調，鋪砌米白色及木紋地板及選用淨白牆身。單位間隔寬闊實用，切合年輕家庭住客的需要。客飯廳呈長方形設計，長約5.6米，寬約2.45米，布局四正，空間感十足，一旁有偌大的落地玻璃趟門，連接室外露台，廣納自然光線，令單位更見明亮溫馨。客廳及睡房的窗戶特別採用low-e 塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能；更預設電位方便住戶自行安裝電動窗簾。

廚房採用L型開放式設計，布局工整實用，廚房配備高雅象牙白色及木紋廚櫃，同時善用高樓底優勢，廚房上方位置設置大量儲物櫃，內置層板，增加收納空間，整個廚房選用多個木紋大容量廚櫃，方便住戶分類擺放廚具及餐具。廚房更配備小型摺疊梯,，使高層空間能更被充份利用，為住戶提供更多妥善收納空間。工作台備有三腳插座及調味料掛架，方便住戶日常煮食。此外，更配備完善的廚房家電，設有德國著名品牌西門子Siemens家電組合，包括電磁爐、拉趟式抽油煙機、7合1智能微蒸烤焗爐及洗衣乾衣機，設備一應俱全。