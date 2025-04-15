SIERRA SEA示範單位｜433呎兩房 間隔寬闊實用 切合家庭客需要(多圖有片)｜西沙新盤

焦點大型全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目，預計可提供約9,500個住宅單位，規模僅次於藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島(9,812伙)。發展商首先推出第1A(2)期「SIERRA SEA」應市，由4座住宅大樓(Aqua Avenue第1、2、3及5座)組成，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。
Aqua Avenue第3座10樓B室兩房
發展商設有4個示範單位，其中Aqua Avenue第3座10樓B室，為兩房(開放式廚房)間隔，層與層之間的高度最高為3.325米，實用面積433方呎，包含一個27方呎露台，為住戶創造寬敞的戶外生活空間，適合小型家庭入住，打造幸福理想居所。
全屋貫徹淺木色主調，鋪砌米白色及木紋地板及選用淨白牆身。單位間隔寬闊實用，切合年輕家庭住客的需要。客飯廳呈長方形設計，長約5.6米，寬約2.45米，布局四正，空間感十足，一旁有偌大的落地玻璃趟門，連接室外露台，廣納自然光線，令單位更見明亮溫馨。客廳及睡房的窗戶特別採用low-e 塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能；更預設電位方便住戶自行安裝電動窗簾。
廚房採用L型開放式設計，布局工整實用，廚房配備高雅象牙白色及木紋廚櫃，同時善用高樓底優勢，廚房上方位置設置大量儲物櫃，內置層板，增加收納空間，整個廚房選用多個木紋大容量廚櫃，方便住戶分類擺放廚具及餐具。廚房更配備小型摺疊梯,，使高層空間能更被充份利用，為住戶提供更多妥善收納空間。工作台備有三腳插座及調味料掛架，方便住戶日常煮食。此外，更配備完善的廚房家電，設有德國著名品牌西門子Siemens家電組合，包括電磁爐、拉趟式抽油煙機、7合1智能微蒸烤焗爐及洗衣乾衣機，設備一應俱全。
大門側牆身設有隱藏式磁吸功能告示板，通往主人房走廊位置設有淺色木紋高身儲物櫃，內置多個活動層板，方便住戶放置各式家居物品，提供充裕收納空間，櫃內更配有具備USB插頭的電插座的開放式台面，方便住戶手機充電及擺放鎖匙等常用小物。另一面則擺放Bosch大容量雪櫃歸納其中，雪櫃頂上儲物櫃內設置TP-LINK路由器，並設有光纖、CAT-6網絡線及Wi-Fi 6無線上網系統。此外，單位融合先進科技與智慧生活理念，並配備智慧中心，方便住戶根據自己的需求配置和擴展智能家居系統，輕鬆控制和管理各種家居設備，如燈掣、冷氣機、窗簾、感應器或其他智能家電。
客飯廳、主人睡房及睡房1同向景觀
單位客飯廳、主人睡房及睡房1均享同一坐向景觀，睡房寬敞舒適，設計師貼心強化睡房隔音設計，房門配以自動下降隔聲條，睡房均以木紋防潮地板鋪砌，營造和諧舒服氛圍。兩間睡房方正實用，放置寢具裝飾更添靈活，設計實用。主人睡房設有偌大玻璃窗，提升採光度之餘，讓住戶盡享開揚景觀，大大加強睡房空間感，睡房內亦已預先預留衣櫃位置，提供收納空間擺放衣物及各式生活用品。
單位浴室設有明窗，地板採用色調淡雅的淺色石紋設計，延伸至牆身。浴室配備三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，同時配備內置抗菌過濾網的Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣和循環功能。浴室置物空間充裕，洗手盆下方設有毛巾架及置物櫃，供住戶放置洗滌用品，並設電插座。
新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。