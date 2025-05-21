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地產
2025-05-21 18:02:15

SIERRA SEA第1B期壓軸銷售 料投資客佔比增｜西沙新盤

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SIERRA SEA第1B期壓軸銷售 料投資客占比增｜西沙新盤

新地代理執行董事陳漢麟先生(左二)、帝譽服務有限公司董事袁倩雯女士(右二)、帝苑酒店 Le Soleil 越南餐廳主廚杜翠玲(左一）及帝苑酒店行政糕餅總廚吳冠宇(右一) 公布新地SIERRA SEA最新消息。

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目「SIERRA SEA」第1B期最後一輪銷量明日(22)晚上8時截止接收購樓意向登記。新地代理執行董事陳漢麟表示，目前客戶多來自於沙田大埔西貢區，佔整體六成，而另外分別為港島九龍區及其他新界地區，各佔兩成；投資客佔當中三成，多為長線收租，陳漢麟分析指，拆息及銀行定存利率下跌，獲利不及收租，相信會推動市民轉為投資「磚頭」，對最後一輪銷情有信心。

Resorts World會所新體驗

項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。

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當中「Resorts World」自設有機農莊，以「Farm To Table」及 Sea To Table」概念從農場及漁獲產地直送新鮮食材、客席主廚晚宴及星級烘焙體驗，打造西沙自然與美饌合一的優質生活。而「Grow To Glow 舒心農莊」及「Let ItGrow 幼苗農莊」，令住戶可在離家咫尺之遙的會所農莊中，親手栽種時令有機蔬果，鼓勵大人和小朋友一同走入綠意盎然的有機農莊。

西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue1235座，提供794伙，標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年121日。

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