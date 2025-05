SIERRA SEA第1B期壓軸銷售 料投資客佔比增｜西沙新盤

當中「Resorts World」自設有機農莊,以「Farm To Table」及 「Sea To Table」概念從農場及漁獲產地直送新鮮食材、客席主廚晚宴及星級烘焙體驗,打造西沙自然與美饌合一的優質生活。而「Grow To Glow 舒心農莊」及「Let ItGrow 幼苗農莊」,令住戶可在離家咫尺之遙的會所農莊中,親手栽種時令有機蔬果,鼓勵大人和小朋友一同走入綠意盎然的有機農莊。

西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成,包括Bleu Avenue第1、2、3及5座,提供794伙,標準分層單位共設有8種戶型,實用面積介乎302至807方呎,涵蓋一房至三房,當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位,預計關鍵日期為今年12月1日。