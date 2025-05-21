SIERRA SEA第1B期壓軸銷售 料投資客佔比增｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目「SIERRA SEA」第1B期最後一輪銷量明日(22日)晚上8時截止接收購樓意向登記。新地代理執行董事陳漢麟表示，目前客戶多來自於沙田大埔西貢區，佔整體六成，而另外分別為港島九龍區及其他新界地區，各佔兩成；投資客佔當中三成，多為長線收租，陳漢麟分析指，拆息及銀行定存利率下跌，獲利不及收租，相信會推動市民轉為投資「磚頭」，對最後一輪銷情有信心。

當中「Resorts World」自設有機農莊，以「Farm To Table」及 「Sea To Table」概念從農場及漁獲產地直送新鮮食材、客席主廚晚宴及星級烘焙體驗，打造西沙自然與美饌合一的優質生活。而「Grow To Glow 舒心農莊」及「Let ItGrow 幼苗農莊」，令住戶可在離家咫尺之遙的會所農莊中，親手栽種時令有機蔬果，鼓勵大人和小朋友一同走入綠意盎然的有機農莊。

西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，提供794伙，標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302至807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年12月1日。