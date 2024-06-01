THE HADDON價單、示範單位、平面圖 紅磡新盤懶人包(有片)｜不斷更新

THE HADDON懶人包 一文睇清價錢、樓書平面圖、示範單位、周邊配套(多圖有片)

紅磡大型重建項目MIDTOWN SOUTH(原名必嘉坊)計劃興建共9幢住宅大樓，提供約2,440伙，全新一期「THE HADDON」正式登場。am地產特意為讀者準備「THE HADDON」懶人包，一文睇清「THE HADDON」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。 THE HADDON 戶型分布、平面圖、車位 「THE HADDON」設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房。5至27樓各層設有21伙，備有4部升降機。5樓全為連平台特色單位，涉21伙；而28樓亦提供4伙連平台特色單位；29樓全為連天台特色單位，涉16伙。 標準單位戶型分布方面，一房提供351伙最多，實用面積由223至314方呎；兩房佔62伙，實用面積由309至417方呎；三房涉20伙，實用面積由392至430方呎。全盤面積最細單位為5樓N室，實用面積223方呎，連56方呎平台，一房間隔；面積最大單位為29樓N室，實用面積642方呎，連173方呎平台及590方呎天台，三房連套房加儲物室間隔。 「THE HADDON」不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日，樓花期長約16個月。 ⇊ THE HADDON 平面圖 ⇊

THE HADDON 示範單位 「THE HADDON」提供一房及三房兩個無改動示範單位，單位開則貫徹實用為主，在國際知名的設計事務所RICHARDSON SADEKI設計下，以「Natural Elegance」為主題，將項目住宅大樓內的室內公共空間，打造成一個舒適自在，與自然融和的生活空間。 以26樓J室為藍本搭建的示範單位，屬主流一房間隔，適合年輕新貴或小情侶。單位實用面積262方呎，採用特高樓底設計，層與層之間高度約3.325米 (約10呎11吋)，大大提升室內立體空間。推開單位大門進入長約6米的長方型客飯廳，連接38方呎「三合一」露台，廣納自然光線，空間感從內延伸至外。單位開則方正實用，以俐落線條設計，配合特別預設多個靈活的儲物空間的開放式廚房。睡房與浴室門口相連，組成套房，私隱度高，起居休息空間舒適。 以26樓Q室為藍本搭建的示範單位，實用面積430方呎，為項目中只佔20伙的三房戶型。單位間隔寬敞，吋吋實用。客飯廳連接38方呎的「三合一」露台所延展長約6米視野，空間感充分擴張，同時令室內採光度倍增。單位客飯廳配合L型開放式廚房設計，長約4.3米，闊約3.1米，間隔設計分明，寬闊的空間大大增加設計的可塑性，輕鬆擺放各式家具，同時亦設有靈活儲物空間便利收納。3間睡房分別設於客飯廳兩邊，以方便住戶進行空間自主規劃，其中1間睡房更設有轉角窗。 THE HADDON 262呎一房特高樓底設計 430呎三房儲物空間足 「THE HADDON」無改動示範單位均以開放式廚房設計，配置一系列國際知名品牌廚房設備，包括意大利Mia Cucina雙頭氣體煮食爐、嵌入式蒸焗爐及法國Rosieres抽油煙機、嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機。至於浴室以淋浴間設計，嚴選優質石材精心打造，配以及國際品牌浴室設備，包括瑞士Geberit座廁及隱藏式水箱、德國Hansgrohe洗面盆龍頭及花灑套裝、日本Panasonic浴室寶、TGC煤氣熱水爐。此外，單位內亦配置日本Panasonic空調機，營造舒適生活環境。 發展商指，位於「THE HADDON」地下的住客入口大堂，更設計一個樓高約9米的寬宏氣派大堂，以木材與石材等自然材質作飾面， 配以線條俐落的大型懸垂燈飾，氣派十足。 示範單位地址：尖沙咀美麗華廣場一期5樓

THE HADDON 價單 首張價單： 92 伙 折實平均呎價 19,280 元 「THE HADDON」於5月30日公布首張價單，涉及92伙，涵蓋72伙一房、15伙兩房及5伙三房，實用面積介乎262至430方呎。提供7種付款辦法，以100天即供付款計劃享最高10%折扣，首批價單定價由534.7萬至947.4萬元，呎價介乎20,408元至22,905元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由481.23萬至852.66萬元，折實呎價介乎18,368元至20,615元。以定價計，整批單位市值約5.92億元。首批售價及呎價最低為6樓J室，實用面積262方呎，一房間隔，折實售價481.23萬元，折實呎價18,368元。 恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容首批單位定價為「眾收成價」，意味大家都有收成。他指，「THE HADDON」綜合素質高，屬MIDTOWN SOUTH所有期數中地理位置最佳，臨近港鐵紅磡站且可望海景，是次特意「㩒低」首批定價，希望可以吸引客人關注。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「THE HADDON」首批92伙定價與同系貨尾有約10%折讓，可見今次售價極具吸引力，加上項目主打一房戶，剛性需求大，入場銀碼細，適合上車客或年輕新婚客進駐；同時亦可吸引投資收租客入市，全因項目鄰近大學，租賃需求龐大，區內新晉屋苑每方呎租金介乎約40至60元，估計項目租金回報可超過3厘，甚至達4厘，首批單位有望全數沽清。