THE HADDON價單、示範單位、平面圖 紅磡新盤懶人包(有片)｜不斷更新

紅磡大型重建項目MIDTOWN SOUTH(原名必嘉坊)計劃興建共9幢住宅大樓，提供約2,440伙，全新一期「THE HADDON」正式登場。am地產特意為讀者準備「THE HADDON」懶人包，一文睇清「THE HADDON」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。
THE HADDON戶型分布、平面圖、車位
「THE HADDON」設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房。5至27樓各層設有21伙，備有4部升降機。5樓全為連平台特色單位，涉21伙；而28樓亦提供4伙連平台特色單位；29樓全為連天台特色單位，涉16伙。
標準單位戶型分布方面，一房提供351伙最多，實用面積由223至314方呎；兩房佔62伙，實用面積由309至417方呎；三房涉20伙，實用面積由392至430方呎。全盤面積最細單位為5樓N室，實用面積223方呎，連56方呎平台，一房間隔；面積最大單位為29樓N室，實用面積642方呎，連173方呎平台及590方呎天台，三房連套房加儲物室間隔。
「THE HADDON」不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日，樓花期長約16個月。
⇊THE HADDON平面圖⇊
THE HADDON示範單位
「THE HADDON」提供一房及三房兩個無改動示範單位，單位開則貫徹實用為主，在國際知名的設計事務所RICHARDSON SADEKI設計下，以「Natural Elegance」為主題，將項目住宅大樓內的室內公共空間，打造成一個舒適自在，與自然融和的生活空間。
以26樓J室為藍本搭建的示範單位，屬主流一房間隔，適合年輕新貴或小情侶。單位實用面積262方呎，採用特高樓底設計，層與層之間高度約3.325米 (約10呎11吋)，大大提升室內立體空間。推開單位大門進入長約6米的長方型客飯廳，連接38方呎「三合一」露台，廣納自然光線，空間感從內延伸至外。單位開則方正實用，以俐落線條設計，配合特別預設多個靈活的儲物空間的開放式廚房。睡房與浴室門口相連，組成套房，私隱度高，起居休息空間舒適。
以26樓Q室為藍本搭建的示範單位，實用面積430方呎，為項目中只佔20伙的三房戶型。單位間隔寬敞，吋吋實用。客飯廳連接38方呎的「三合一」露台所延展長約6米視野，空間感充分擴張，同時令室內採光度倍增。單位客飯廳配合L型開放式廚房設計，長約4.3米，闊約3.1米，間隔設計分明，寬闊的空間大大增加設計的可塑性，輕鬆擺放各式家具，同時亦設有靈活儲物空間便利收納。3間睡房分別設於客飯廳兩邊，以方便住戶進行空間自主規劃，其中1間睡房更設有轉角窗。
THE HADDON 262呎一房特高樓底設計 430呎三房儲物空間足
「THE HADDON」無改動示範單位均以開放式廚房設計，配置一系列國際知名品牌廚房設備，包括意大利Mia Cucina雙頭氣體煮食爐、嵌入式蒸焗爐及法國Rosieres抽油煙機、嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機。至於浴室以淋浴間設計，嚴選優質石材精心打造，配以及國際品牌浴室設備，包括瑞士Geberit座廁及隱藏式水箱、德國Hansgrohe洗面盆龍頭及花灑套裝、日本Panasonic浴室寶、TGC煤氣熱水爐。此外，單位內亦配置日本Panasonic空調機，營造舒適生活環境。
發展商指，位於「THE HADDON」地下的住客入口大堂，更設計一個樓高約9米的寬宏氣派大堂，以木材與石材等自然材質作飾面， 配以線條俐落的大型懸垂燈飾，氣派十足。
示範單位地址：尖沙咀美麗華廣場一期5樓
THE HADDON價單
首張價單：92伙 折實平均呎價19,280元
「THE HADDON」於5月30日公布首張價單，涉及92伙，涵蓋72伙一房、15伙兩房及5伙三房，實用面積介乎262至430方呎。提供7種付款辦法，以100天即供付款計劃享最高10%折扣，首批價單定價由534.7萬至947.4萬元，呎價介乎20,408元至22,905元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由481.23萬至852.66萬元，折實呎價介乎18,368元至20,615元。以定價計，整批單位市值約5.92億元。首批售價及呎價最低為6樓J室，實用面積262方呎，一房間隔，折實售價481.23萬元，折實呎價18,368元。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容首批單位定價為「眾收成價」，意味大家都有收成。他指，「THE HADDON」綜合素質高，屬MIDTOWN SOUTH所有期數中地理位置最佳，臨近港鐵紅磡站且可望海景，是次特意「㩒低」首批定價，希望可以吸引客人關注。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「THE HADDON」首批92伙定價與同系貨尾有約10%折讓，可見今次售價極具吸引力，加上項目主打一房戶，剛性需求大，入場銀碼細，適合上車客或年輕新婚客進駐；同時亦可吸引投資收租客入市，全因項目鄰近大學，租賃需求龐大，區內新晉屋苑每方呎租金介乎約40至60元，估計項目租金回報可超過3厘，甚至達4厘，首批單位有望全數沽清。
THE HADDON周邊配套、交通及校網
「THE HADDON」所在的MIDTOWN SOUTH，位處南九龍都會核心，整體規劃橫跨紅磡六條主要街道，包括機利士南路、必嘉街、黃埔街、寶其利街、福至街及紅磡南路一帶，覆蓋八大發展地段。
項目交通便利，距紅磡、黃埔及何文田三大地鐵站步行約6至10分鐘可抵達，由紅磡站經東鐵綫過海段兩站直達金鐘，經屯馬線兩站達柯士甸站，連接高鐵站方便到訪內地約58個城市。項目毗鄰紅磡海底隧道入口處有多條過海巴士線，直達銅鑼灣及中環等商業核心區，另紅鸞道公共運輸交匯處提供多條巴士及小巴線路方便來往港九新界。
生活配套方面，紅磡區內發展成熟，項目鄰近黃埔天地、紅磡灣中心及置富都會等購物中心。另外，MIDTOWN SOUTH設有約16.8萬方呎商業步行街，貫通地下及一樓商舖及戶外活動廣場。
校網方面，「THE HADDON」屬小學35校網，中學校網為九龍城區。