THE HADDON夥代理向買家送父親節置業優惠 總值17.7萬元｜新盤優惠

恒基地產(012)旗下前稱必嘉坊的紅磡MIDTOWN SOUTH，最新一期「THE HADDON」上周四(5月30日)公布首張價單，涉及92伙，提供最高10%折扣，單位折實售價由481.23萬至852.66萬元，折實呎價介乎18,368元至20,615元，折實平均呎價19,280元。入場單位為6樓J室一房，實用面積262方呎，折實售價481.23萬元，折實呎價18,368元。項目已開放示範單位予公眾參觀及開始收票，最快本周開售。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，MIDTOWN SOUTH建構之大為近30年來香港罕見，「THE HADDON」為整個MIDTOWN SOUTH其中一處重點規劃項目，自推出以來一直是市場焦點所在，適逢父親節將近，4大代理行包括中原地產、利嘉閣等聯合推出父親節置業優惠回饋買家，總值高達約17.7萬元。

中原送總值 3.8 萬元豪華餐飲禮券

中原地產九龍董事劉瑛琳指，臨近父親節，中原地產決定為「THE HADDON」買家送出父親節置業大禮。由即日起至本月30日，經該行購入「THE HADDON」的首5名兩房或三房買家，可獲贈7,600元豪華餐飲禮券，總值約38,000元，優惠先到先得，送完即止。她續指，紅磡區位處九龍核心地段，住宅新供應一向不多，以重建項目為主。近年區內主要新供應來自「必嘉坊」系列，首三期均獲得市場熱烈反應，最新一期「THE HADDON」上周正式登場，首批單位定價吸引，相信可吸引上車客及投資收租客入市。