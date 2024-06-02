THE HADDON夥代理向買家送父親節置業優惠 總值17.7萬元｜新盤優惠

恒基地產(012)旗下前稱必嘉坊的紅磡MIDTOWN SOUTH，最新一期「THE HADDON」上周四(5月30日)公布首張價單，涉及92伙，提供最高10%折扣，單位折實售價由481.23萬至852.66萬元，折實呎價介乎18,368元至20,615元，折實平均呎價19,280元。入場單位為6樓J室一房，實用面積262方呎，折實售價481.23萬元，折實呎價18,368元。項目已開放示範單位予公眾參觀及開始收票，最快本周開售。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，MIDTOWN SOUTH建構之大為近30年來香港罕見，「THE HADDON」為整個MIDTOWN SOUTH其中一處重點規劃項目，自推出以來一直是市場焦點所在，適逢父親節將近，4大代理行包括中原地產、利嘉閣等聯合推出父親節置業優惠回饋買家，總值高達約17.7萬元。
中原送總值3.8萬元豪華餐飲禮券
中原地產九龍董事劉瑛琳指，臨近父親節，中原地產決定為「THE HADDON」買家送出父親節置業大禮。由即日起至本月30日，經該行購入「THE HADDON」的首5名兩房或三房買家，可獲贈7,600元豪華餐飲禮券，總值約38,000元，優惠先到先得，送完即止。她續指，紅磡區位處九龍核心地段，住宅新供應一向不多，以重建項目為主。近年區內主要新供應來自「必嘉坊」系列，首三期均獲得市場熱烈反應，最新一期「THE HADDON」上周正式登場，首批單位定價吸引，相信可吸引上車客及投資收租客入市。
利嘉閣送總值3.9萬元家電禮券
利嘉閣地產九龍區董事徐志華稱，為慶祝父親節，且回饋客戶的支持，利嘉閣地產特別為「THE HADDON」買家送出父親節置業優惠。由即日起至本月30日，凡經該行購入「THE HADDON」任何單位的首5名買家，即可獲贈7,800元家電禮券，先到先得，送完即止；優惠總值約39,000元。
徐志華說，自政府撤銷辣招以來，新盤市場交投持續暢旺，不論是有剛性需求的用家，還是追求租金回報的投資者，都趁樓市氣氛好轉而加快入市步伐，尤其是內地買家，更加對優質新盤趨之若鶩。近期中央政府推出一連串的利港措施，例如再新增8個港澳自由行的城市數目，令總數增至59個，覆蓋所有省會城市，將吸引更多旅客來港消費，帶動香港經濟加快復甦。此外，內地買家亦可有更多機會來港了解香港的物業市場，安排置業投資大計，而「THE HADDON」這類市場難得的全新市區優質項目，將必成為他們的首選吸納目標。
「THE HADDON」位於黃埔街1號，設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房佔全盤約九成。項目不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日，示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓。