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地產
2023-12-10 19:12:04

YOHO WEST再修訂價單上調51伙售價 有單位屬兩度加價│天水圍新盤

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YOHO WEST再修訂價單上調51伙售價 有單位屬兩度加價｜天水圍新盤

「YOHO WEST」修改1號及2號價單，將51伙定價上調，涉及兩房及三房單位，幅度介乎約0.5%至3.5%。(資料圖片)

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」完成兩輪銷售，合共累沽超過640伙。今日(10)新加推5號價單，涉及273伙，維持最高13.5%折扣，折實售價由321.73萬至895.08萬元，折實呎價介乎10,56915,776元，折實平均呎價約12,706元。

發展商同日亦修改1號及2號價單，將51伙定價上調，涉及兩房及三房單位，幅度介乎約0.5%3.5%；當中有31伙三房單位屬兩度加價，有個別單位較首推時高約5.5%；最高折扣率仍維持13.5%

是次加價單位涵蓋32A座高層A8室，實用面積454方呎，兩房間隔；132B座中高層B8室，實用面積568方呎，三房間隔；183A座中高層A1，實用面積651方呎，三房間隔；133B座高層B6室，實用面積433方呎，兩房間隔；以及43B座高層B10室，實用面積546方呎，三房間隔。

以項目3A39A1室為例，實用面積651方呎，三房套間隔，最初定價831.94萬元，上周一(4)修訂為848.58萬元，上調約2%；今日修訂為877.7萬元，再加約3.4%，而累積加幅達5.5%。該單位最新折實售價約759.21萬元，折實呎價約11,662元。

天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

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