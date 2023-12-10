YOHO WEST再修訂價單上調51伙售價 有單位屬兩度加價｜天水圍新盤

「YOHO WEST」修改1號及2號價單，將51伙定價上調，涉及兩房及三房單位，幅度介乎約0.5%至3.5%。(資料圖片)

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」完成兩輪銷售，合共累沽超過640伙。今日(10日)新加推5號價單，涉及273伙，維持最高13.5%折扣，折實售價由321.73萬至895.08萬元，折實呎價介乎10,569至15,776元，折實平均呎價約12,706元。

發展商同日亦修改1號及2號價單，將51伙定價上調，涉及兩房及三房單位，幅度介乎約0.5%至3.5%；當中有31伙三房單位屬兩度加價，有個別單位較首推時高約5.5%；最高折扣率仍維持13.5%。