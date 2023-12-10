YOHO WEST再修訂價單上調51伙售價 有單位屬兩度加價｜天水圍新盤

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」完成兩輪銷售，合共累沽超過640伙。今日(10日)新加推5號價單，涉及273伙，維持最高13.5%折扣，折實售價由321.73萬至895.08萬元，折實呎價介乎10,569至15,776元，折實平均呎價約12,706元。
發展商同日亦修改1號及2號價單，將51伙定價上調，涉及兩房及三房單位，幅度介乎約0.5%至3.5%；當中有31伙三房單位屬兩度加價，有個別單位較首推時高約5.5%；最高折扣率仍維持13.5%。
是次加價單位涵蓋3伙2A座高層A8室，實用面積454方呎，兩房間隔；13伙2B座中高層B8室，實用面積568方呎，三房間隔；18伙3A座中高層A1，實用面積651方呎，三房間隔；13伙3B座高層B6室，實用面積433方呎，兩房間隔；以及4伙3B座高層B10室，實用面積546方呎，三房間隔。
以項目3A座39樓A1室為例，實用面積651方呎，三房套間隔，最初定價831.94萬元，上周一(4日)修訂為848.58萬元，上調約2%；今日修訂為877.7萬元，再加約3.4%，而累積加幅達5.5%。該單位最新折實售價約759.21萬元，折實呎價約11,662元。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。