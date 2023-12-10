YOHO WEST｜首兩輪共沽逾640伙 乘勢加推273伙 折實價321萬起｜天水圍新盤

市場焦點全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨日(9日)次輪發售322伙，當中310伙以價單形式推售，即日售出304伙，佔可供發售單位約98%。新地副董事總經理雷霆表示，項目「愈賣愈旺，銷情火熱」，兩輪銷售合共沽逾640伙，套現超過33億元。有見向隅客眾多，今日(10日)加推第5號價單，涉及273伙，最快本周末進行第三輪銷售。

新地代理總經理胡致遠指，新加推的273伙維持最高13.5%折扣，折實平均呎價約12,706元，較上張價單12,593元高0.9%，較首張價單10,888元則高16.7%。胡致遠解釋，定價差距主要反映涉及特色單位、景觀、坐向等因素，撇除相關因素實屬原價加推。今批單位涵蓋開放式至三房間隔，以及9伙連平台戶，折實售價由321.73萬至895.08萬元，折實呎價介乎10,569至15,776元。