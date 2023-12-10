YOHO WEST｜首兩輪共沽逾640伙 乘勢加推273伙 折實價321萬起｜天水圍新盤

市場焦點全新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」昨日(9日)次輪發售322伙，當中310伙以價單形式推售，即日售出304伙，佔可供發售單位約98%。新地副董事總經理雷霆表示，項目「愈賣愈旺，銷情火熱」，兩輪銷售合共沽逾640伙，套現超過33億元。有見向隅客眾多，今日(10日)加推第5號價單，涉及273伙，最快本周末進行第三輪銷售。
新地代理總經理胡致遠指，新加推的273伙維持最高13.5%折扣，折實平均呎價約12,706元，較上張價單12,593元高0.9%，較首張價單10,888元則高16.7%。胡致遠解釋，定價差距主要反映涉及特色單位、景觀、坐向等因素，撇除相關因素實屬原價加推。今批單位涵蓋開放式至三房間隔，以及9伙連平台戶，折實售價由321.73萬至895.08萬元，折實呎價介乎10,569至15,776元。
最低售價單位為3B座5樓B11室，實用面積266方呎，開放式間隔，折實售價約321.73萬元，呎價約12,095元。最低呎價單位為3A座6樓A11室，實用面積426方呎，兩房間隔，折實售價約450.25萬元，呎價約10,569元。
次輪錄6組買家各購入2伙或以上
胡致遠稱，項目於昨日次輪銷售錄得6組買家各購入2伙或以上，最大手買家斥資約1,200萬元購入1伙三房及1伙兩房。客源地區分布方面，來自元朗及天水圍佔約四成，新界其他區域佔約三成，另約兩成來自九龍區。他續稱，有約5%買家屬專才或持有外國護照。
上調51伙售價 有單位屬兩度加價
另外，發展商同日亦修改「YOHO WEST」1號及2號價單，上調51伙定價，涉及兩房及三房單位，幅度介乎約0.5%至3.5%；當中有31伙三房單位屬兩度加價，有個別單位較首推時高約5.5%；最高折扣率仍維持13.5%。以項目3A座39樓A1室為例，實用面積651方呎，三房套間隔，最初定價831.94萬元，上周一(4日)修訂為848.58萬元，上調約2%；今日修訂為877.7萬元，再加約3.4%，而累積加幅達5.5%。該單位最新折實售價約759.21萬元，折實呎價約11,662元。
天水圍輕鐵天榮站發展項目提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉1,393伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。